Quarta doppietta stagionale per la Sacco Legnano, che ha chiuso il girone d’andata della regular season di serie A2 mantenendo la propria imbattibilità esterna.

Due vittorie consecutive a Collecchio

Come già successo nelle tre precedenti trasferte, le ragazze si sono infatti imposte in entrambe le partite disputate a Collecchio. In gara 1, le padrone di casa sono partite bene, sbloccando per prime il risultato e portandosi sul 4-2 alla fine del terzo inning ma poi Carlotta Andorno e compagni hanno ingranato e dopo aver effettuato con 4 punti il sorpasso hanno preso il largo imponendosi alla fine per 15-6.

Più equilibrata almeno per sei inning gara-2, con Collecchio che ha risposto colpo su colpo fino al 5-5, salvo poi crollare nell’ultima ripresa quando le biancorosse con 6 punti hanno completato la doppietta sull’11-5.

La Sacco Legnano ha così staccato in classifica le Avigliana Rebels, prossime avversarie sabato in uno scontro diretto già decisivo.