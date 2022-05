legnano

Soddisfazione e orgoglio da parte di tutto lo staff

Prosegue il percorso di crescita dell'Under 15 di softball, impegnata sabato contro le pari età del Bollate.

Prosegue il percorso di crescita dell'Under 15 di softball

Le ragazze dell' Under 15 softball di Legnano sono scese in campo con grinta e determinazione, decise a non lasciare vittoria facile alle più blasonate e preparate avversarie. E il risultato è stato ottimo. Una buonissima difesa ha consentito di tenere addirittura a zero in una ripresa le padrone di casa e di ottenere il cambio inning per out e non per punti subiti 7 volte su 10. Prese al volo spettacolari, tanti out al volo, per toccata e obbligati e molti altri sfiorati per un soffio. Da segnalare un perfetto doppio gioco prima/casa.