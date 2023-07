Progressi per l'under 18 del Softball Legnano

Finalmente anche la Under 18 del Legnano Softball sembra iniziare ad avere le prime soddisfazioni.

Progressi per l'under 18 del Legnano Softball

Le ragazze biancorosse infatti durante la partita contro il Bollate A sono riuscite a tenere testa alle avversarie, trovandosi anche in vantaggio per 2-0 nel primo inning.

Nonostante il risultato finale della partita (12-5 per la squadra avversaria) le giocatrici, forse per la prima volta in questo campionato, sono arrivate in campo con grinta e determinazione, decise a tenere duro e provare a portare a casa più punti possibili, e per questo possiamo considerarla una “vittoria”.

Incredibile la prestazione in pedana di Anna Caruso, che ha lanciato per tutti i sei inning della partita. Ottime anche le azioni avvenute in interno: tiri precisi e quasi nessuna palla persa hanno permesso di tenere botta contro le pari età del Bollate, ripresesi dopo il primo inning.

Buone prestazioni nel box di battuta

Anche nel box di battuta buone prestazioni: molti strike-out ma anche tante valide che hanno permesso di portare a casa ben 5 punti. Le giovani biancorosse hanno ancora poca esperienza alle proprie spalle, ma, già nel loro secondo campionato, possiamo vedere incredibili miglioramenti e soprattutto molta voglia di correggersi e di imparare.

In queste ultime partite di campionato la squadra sta dando il tutto per tutto, ma è da vedere come se la giocheranno nella prossima contro Bulls, che si terrà in casa.