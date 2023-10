Venerdì 27 ottobre a Castellanza sono scese in pedana due Skilline di Arconate impegnate nella prova di zona tecnica del campionato di specialità Gold strappando un pass nazionale.

Primo storico pass nazionale per la Ginnastica Skill

Subito arriva uno storico risultato: il quarto posto alla palla di Sofia Nebuloni che apre le porte al campionato nazionale. Sofia conduce un’ottima prova, mostrando un grande miglioramento a livello tecnico frutto di un impegno e una notevole determinazione in questo anno per lei pieno di infortuni. Sofia prenderà parte al campionato italiano a Campobasso dove difenderà i colori societari e dove potrà confrontarsi con le migliori ginnaste italiane nella categoria Junior 1.

Prova sfortunata invece per Elisa Santalini che, sempre nelle junior 1 specialità clavette, incappa in alcuni errori dettati dall’emozione e termina la sua prova con il 12° punteggio. Lo staff è comunque orgoglioso di Elisa che al primissimo anno in questo difficile campionato, è arrivata sino alla zona tecnica.

Il ritorno in palestra per nuove sfide

Ora si torna in palestra con la consapevolezza che questo è solo l’inizio di un nuovo percorso da condividere ed affrontare insieme, con un bagaglio di esperienza che permetterà a tutte le skilline di ripartire con maggiore slancio, entusiasmo e determinazione verso nuovi successi.