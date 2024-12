Arriva una vittoria per i Knights di Legnano contro Fidenza nella Soevis arena.

Prima vittoria nella Soevis Arena per i Knights

Prima partita ufficiale per i Knights nella Soevis Arena, il nuovo nome del PalaBorsani che lancia l’impianto di casa di Legnano nel prossimo futuro e che viene “inaugurato” dalla difficile gara contro Fidenza.

L’inizio della gara è caratterizzato dal Teddy Bear Toss e, al primo canestro di Valsecchi, piovono in campo centinaia di peluches che saranno destinati ai bambini degenti negli istituti del territorio legnanese ma, oltre al canestro praticamente immediato, la partenza della gara è “timida” per entrambe le squadre, che tirano con percentuali basse e commettono molti errori. Valsecchi e Valdo mettono il 0-6, ma con il canestro di Raivio, i Knights si sbloccano anche se ci vogliono quasi 4 minuti per arrivare al pareggio del 8-8 con i liberi sempre di Raivio. Gallizzi e Scali provano ad allungare fino al 14-8 per la SAE Scientifica, ma Fidenza ha un Valsecchi ispiratissimo che con Gallizzi fissa il 18-13 del 10’.

Il secondo periodo della partita

Il secondo periodo non sembra avere caratteristiche diverse rispetto al primo: pochi canestri dal campo e tanti dai liberi per un punteggio che cammina lentamente, con Legnano sempre avanti ma di pochi punti.

Sempre dai liberi, Scattolin pareggia sul 22-22, con i possessi successivi che alternano le due squadre in testa nel punteggio, ma solo con il minimo sindacale, quasi sempre ottenuto dalla linea della carità.

Questa situazione arriva fino alla sirena di metà tempo che fissa il 34-32 del 20’.

Alla ripresa il solito Valsecchi segna la tripla del +1 Fidenza, ma qui Legnano ha un guizzo con Quarisa, Mastroianni e Sodero che piazzano un 9-0 per il 43-35 e poi ancora un 5-0 di Mastroianni e Raivio per il 48-37 che da qualche sicurezza in più a Legnano.

La SAE Scientifica raggiunge anche il +12 del 55-43 con la tripla di Agostini e sembra avere in mano la gara con il punteggio sul 57-47, al suono della terza sirena.

L'ultimo periodo e la vittoria

L’inizio dell’ultimo periodo sembra promettente con una nuova tripla di Agostini che da il massimo vantaggio a Legnano sul 62-49, ma di lì a poco, un paio di perse banali, un paio di contropiedi e un Valsecchi incontenibile, riportano la Fulgor sul -3 del 62-59 con ancora 5’ abbondanti da giocare.

Raivio segna la tripla, Scali il libero e Sodero un jumper per far passare un po' la paura e dare a Legnano il +9 del 68-59. Fidenza non molla e sul +10 di Oboe, nessuno crede che sia davvero finita, infatti Fidenza si riavvicina e ci vogliono i liberi di Raivio del 76-65 a meno di un minuto dalla fine per dare la certezza della vittoria, che arriva nel finale con il punteggio di 79-67

Vittoria “acchiappa tutto” per i Knights che conquistano il foglio rosa, la vetta della classifica solitaria con 4 punti sulla seconda e l’accesso matematico alle finali di Coppa Italia di Serie B Nazionale che si terrano in marzo a Genova. Un bel modo per passare il Natale sottolineato anche dalla grande presenza di pubblico alla Soevis Arena con quasi 1.800 persone e con il brindisi finale tra i tifosi e la squadra.

Appuntamento con due trasferte consecutive a Imola e Faenza per chiudere il 05/01 il girone d’andata.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - FOPPIANI FULGOR FIDENZA 79-67 (18-13, 16-19, 23-15, 22-20)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 15 (4/10, 1/2), Pietro Agostini 14 (3/5, 2/4), Mattia Mastroianni 11 (1/2, 1/2), Guido Scali 11 (4/8, 0/0), Guglielmo Sodero 8 (1/1, 1/4), Francesco Oboe 8 (1/3, 0/2), Andrea Quarisa 6 (3/7, 0/0), Ezio Gallizzi 6 (3/4, 0/0), Florian Rakaj 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 28 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Nik Raivio 8) - Assist: 13 (Francesco Oboe 5)

Foppiani Fulgor Fidenza: Simone Valsecchi 22 (6/8, 3/6), Tommaso Bellini 11 (2/2, 2/8), Lorenzo Restelli 10 (3/5, 1/4), Edoardo Scattolin 7 (0/1, 1/2), Mubashar Ali' 6 (2/7, 0/1), Pietro Ranieri 6 (3/4, 0/0), Levi Valdo 5 (1/4, 0/3), Manuele Pezzani 0 (0/0, 0/0), Milo Galli 0 (0/1, 0/0), Maodo Mane 0 (0/0, 0/0), Edoardo Cortese 0 (0/0, 0/0), Pietro Barani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 25 6 + 19 (Mubashar Ali', Levi Valdo 5) - Assist: 13 (Edoardo Scattolin 4)