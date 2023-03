Prima uscita sul campo per i Legnano Bulls Under 18

Prima uscita ufficiale per la neonata compagine under 18 di baseball Net System Legnano Bulls, nell’amichevole con i coetanei del Rho.

Prima uscita per i Legnano Bulls under 18

Legnano è partita col freno a mano tirato e alla fine del terzo inning erano in svantaggio (7 a 1), ma non hanno mollato. Hanno raccolto punti in attacco con buone giocate, battute e ‘rubate’. Hanno tenuto gli avversari a secco di punti negli ultimi tre inning con ottime prestazioni dal monte e una difesa attenta e precisa. E alla fine hanno vinto 8 a 7.