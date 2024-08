Prima uscita dei Knights contro il Gazzada infarcito di ex

Knights senza problemi particolari che sono curiosi dopo una decina di giorni di lavoro di mettersi alla prova davanti a circa 200 tifosi che affollano il Knights Palace.

Comprensibilmente le prime azioni non sono molto fluide per entrambe le squadre, ma Legnano cerca subito di imporre ritmo alla gara, correndo appena possibile e pressando a volte a tutto campo. I primi punti della nuova stagione sono i liberi di Oboe, ma Gazzada prova a stare in scia a Legnano facendo circolare la palla e trovando buoni tiri. Dopo un quarto il punteggio è sul 20-11 per i Knights.

Coach Piazza per le prime amichevoli ha deciso di cambiare i Knights a blocchi di 5, cercando diverse combinazioni di giocatori, così che tutti giocheranno 20 minuti per par condicio. Nei loro sprazzi di partita si vedono buone iniziative per Agostini, Fernandez e Lavelli tutti a rispondere “presente” quando la difesa lascia spazio.

Gazzada trova qualche punto da Dell’Acqua e Cassinerio ma il ritmo biancorosso porta il punteggio di metà gara sul 50-31.