Prima stagionale per il Softball Legnano contro le campionesse di Bollate

Domenica 7 aprile si è giocata la prima partita del campionato di softball Under 13 con una novità per le ragazze del Legnano: Amelia, Arianna, Nina, Samuela, Viola e Zoe si sono unite alle giocatrici del Malnate in un'inedita formazione Vikings.

Prima stagionale per il Softball Legnano contro Bollate

La prima partita si è disputata sul campo di Bollate. Le ragazze sono partite cariche, entusiaste e con la voglia di lottare per vincere, supportate dal manager Giorgia Bruni e da coach Hector Fernandez. In difesa il gruppo che deve ancora amalgamarsi ha mostranto qualche incertezza e tensione, ma in attacco sono state effettuate anche delle battute valide.

La prima partita si è conclusa con la sconfitta dei Vikings per 8-1. La seconda è terminata a favore del Bollate per 8-0. In campo le ragazze si sono sostenute tra di loro e nel dugout il clima si è mostrato sereno con cori di incoraggiamento. “Le nostre ragazze hanno affrontato le campionesse d'italia in carica con grande coraggio e seria motivazione", ha commentato il manager.