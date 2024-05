Prima sconfitta stagionale per il Legnano Kemind che contro il Saronno tra le mura amiche ha commesso troppi errori. I ragazzi biancorossi non sono stati prolifici in attacco, con tanti uomini lasciati sulle basi con errori di testa che hanno messo la partita in una situazione difficile da raddrizzare.

Prima sconfitta per il Legnano Kemind

Il risultato finale di 4-12 parla chiaro ma domenica ci sarà già un'altra partita importante in cui sarà molto importante dimostrare di essere migliorati dove ci sono state delle lacune.