Derby lombardo che si ripropone dopo diversi anni di assenza, anche se la Treviglio odierna non è la BluBasket ormai scomparsa. Ma la vittoria se la assicurano i bergamaschi.

Prima sconfitta per i Knights a Treviglio

Sfida che ha avuto un precedente in prestagione con due squadre ora però molto diverse e cresciute.

La partenza è di marca trevigliese che va subito in vantaggio con Vecchiola, Abega e Marcius sul 10-2; Legnano in netta difficoltà si desta con la tripla di Sodero e il canestro in contropiede di Oboe, anche se la sensazione è che Treviglio sia in pieno controllo.

I liberi di Cagliani danno il primo +10 a Treviglio, subito ridimensionato da Sodero e dalla tripla di Agostini che da la spinta ai Knights per il finale del quarto dove i Knights si riavvicinano sul 21-16 del 10’.

L’inizio del secondo periodo si apre con i liberi di Gallizzi, la tripla del pareggio di Raivio del 21-21 e poi con il canestro del primo vantaggio legnanese di Quarisa del 21-23.

Le percentuali sono vicine alle minime del polo nord e il punteggio non progredisce velocemente, tanto che bisogna aspettare oltre la metà del quarto per vedere Abega aprire un parziale positivo per Treviglio, ricucito da Sodero e Scali per il 34-33 del 19’, prima del 39-34 di metà gara.

Vittoria finale per i bergamaschi

Dopo l’intervallo Legnano non riesce a contenere Marcius, Abega e Sergio che allungano l’elastico per la Tav sul +12 del 51-39, che i Knights riducono con Oboe sotto la doppia cifra di svantaggio, prima che una nuova ventata bergamasca con Zanetti e Abega, porti Treviglio sul +13 del 58-45.

La gara sembra chiusa ma nei due minuti finale del terzo periodo, la SAE Scientifica fa uno 0-8 con Oboe, Raivio e Scali che fissa il punteggio sul 58-53 al 30’ e lascia partita aperta.

Il trend positivo dei Knights continua anche all’inizio dell’ultima frazione dove Agostini, Raivio e Oboe chiudono la rimonta e portano i Knights di nuovo in pareggio sul 58-58.

Da qui partono una serie di possessi decisivi che portano Treviglio due volte in vantaggio, ma Legnano capace di reagire e segnare con Quarisa il 63-65 a 5’ dalla fine della gara.

Treviglio segna alcuni canestri allo scadere dei 24, ma Legnano non molla con l’azione della partita che è quella di Reati, assente ingiustificato per 39’, ma capace di infilare il 75-70 che chiude la gara prima del 77-72 finale.

Una sconfitta per i Knights che lascia amaro in bocca, soprattutto per il modesto 26% da 3 punti e per le 14 palle perse totali, ma di cui almeno 8 che si potevano evitare.

I Knights avevano bisogno di conferme sul loro gioco e queste sono arrivate con una partita già persa, ma poi recuperata e giocata fino in fondo contro una delle due pretendenti alla promozione finale.

Altro turno infrasettimanale mercoledì al PalaBorsani contro Desio alle 20.30.

Il tabellino della partita

TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 77-72 (21-16, 18-18, 19-19, 19-19)

TAV Treviglio Brianza Basket: Lionel Abega 21 (4/10, 2/5), Tommaso Vecchiola 14 (4/6, 1/4), Aleksandar Marcius 12 (5/6, 0/1), Luigi Sergio 10 (0/3, 2/3), Davide Reati 9 (0/1, 3/6), Giacomo Zanetti 8 (1/2, 1/2), Matteo Cagliani 3 (0/2, 0/1), Denis Alibegovic 0 (0/1, 0/2), Luca Manenti 0 (0/1, 0/1), Gian marco Drocker 0 (0/1, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Aleksandar Marcius 14) - Assist: 14 (Tommaso Vecchiola 9)

SAE Scientifica Legnano: Guglielmo Sodero 16 (1/4, 2/4), Francesco Oboe 16 (5/9, 0/2), Nik Raivio 10 (2/10, 1/2), Pietro Agostini 10 (2/4, 2/4), Andrea Quarisa 6 (3/7, 0/0), Guido Scali 6 (2/7, 0/1), Ezio Gallizzi 5 (0/1, 1/3), Mattia Mastroianni 3 (1/2, 0/6), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 26 - Rimbalzi: 39 15 + 24 (Andrea Quarisa 10) - Assist: 10 (Guglielmo Sodero, Francesco Oboe, Nik Raivio, Guido Scali 2)