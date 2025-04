I FROGS Legnano si trovano, per la prima volta nella stagione, a dover cedere il passo, in una combattutissima trasferta ad Ancona contro i Dolphins finita 7-0.

Prima sconfitta ad Ancona per i Frogs Legnano

Partita dominata dalle difese da entrambe le parti, con un punteggio che all’intervallo era ancora fermo sullo 0-0, una chiara indicazione del grande equilibrio di gioco fra i due team. È stato il terzo quarto a vedere i padroni di casa sbloccare il risultato, con un touchdown di Terhark su lancio di Eaton, poi convertito. Difese che hanno impedito tutti gli ulteriori tentativi da entrambe le parti, con ottimi interventi sul fronte legnanese di Pierre, Ali, Gianera, Khay, Nicola, e sack di Perego fra gli altri.

“È stata una partita tiratissima fino all’ultimo, con un grande gioco delle difese da entrambe le parti – commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. – Sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato particolarmente duro, e d’altronde abbiamo visto i Dolphins battere i Panthers campioni in carica due settimane fa. I nostri ragazzi hanno dato il massimo, ma non siamo riusciti a infrangere la loro endzone. Ora bisogna lavorare dove serve per non concedere più alcuno spiraglio, ed essere più decisivi in attacco”.

Il commento dell'allenatore

“Purtroppo, la partita non è andata come speravamo. Sapevamo di venire nella tana del lupo con tutte le difficoltà del caso, di gioco ed ambientali, ma lo sforzo non è stato sufficiente per portare a casa il risultato.” – aggiunge Davide Donnini, Head Coach FROGS. – “Brucia, e noi non cerchiamo nessuna scusa, NON è nel nostro stile e di questo ne sono molto orgoglioso. Ma questa dovrà essere la benzina per essere ancora più determinati in futuro. L’impegno dei ragazzi non è comunque venuto a mancare. Mi prendo la responsabilità del risultato, potevamo e dovevamo fare meglio e mettere in condizioni i giocatori di performare in modo diverso. Ne faremo tesoro per il proseguo della stagione. Nessun dramma, i FROGS hanno ancora molto da dire in questo campionato, e lo dimostreremo”.

Il prossimo appuntamento sarà in casa, dopo la pausa pasquale, e si giocherà al Vigorelli a Milano, il 27 aprile contro Lions Bergamo. “La seconda parte del campionato la giocheremo a Milano al Velodromo Vigorelli, poiché lo Stadio Mari sarà impegnato dai preparativi del Palio di Legnano – aggiunge in chiusura il presidente Guarneri - ma siamo felici di aver potuto disputare le prime partite di campionato nello stadio di casa dopo tanti anni, e ci sembra che il nostro ritorno sia stato accolto con soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti, con un’ottima partecipazione di pubblico. Voglio quindi ancora una volta ringraziare il Comune di Legnano, in particolare l’assessore Guido Bragato, e Alfonso Costantino di Academy Legnano per la disponibilità e il lavoro congiunto che lo hanno reso possibile: siamo fiduciosi che anche per il futuro il Mari possa restare la casa dei FROGS”.