Prima prova di campionato individuale per le ginnaste Perseverant

Si aprono le competizioni anche per il livello LB con la gara disputata a Daverio per le ginnaste della

società Perseverant ASD di Legnano, allenate dai tecnici Valeria Milotta ed Alice Seveso.

Le ginnaste Perseverant affrontano le competizioni LB

Le allieve A1 Arianna Stepanenco e Margherita Salsano, all’esordio assoluto nelle gare FGI si sono

comportate molto bene. Arianna si piazza al 5 posto, Margherita al 9 posto nella classifica generale.

Le giovanissime ginnaste della società Perseverant sono alla loro prima gara e sono sicuramente una

promessa per il proseguo della stagione agonistica iniziata con una buonissima prestazione.

Le allieve A2 Margherita Moro, Cozzi Isabelle, Elisa Rega e Rebecca Ferraio, hanno fatto

anch’esse il loro esordio nel campionato FGI livello LB. Nell’ordine rispettivamente si piazzano Margherita al quinto posto, Isabelle 11, Elisa 18 e Rebecca 19. Anche queste ginnaste sono in crescita ed hanno affrontato queste nuove difficoltà con grande determinazione ed impegno.

Per le ginnaste allieve A3 Agnese Caterina Zabeo, Olivia Bianchi e Matilde Martinengo la gara è

stata molto combattuta ed alla fine si sono piazzate rispettivamente al 9, 17 e 18 posto della classifica

generale. Olivia era anche all’esordio nelle competizioni agonistiche e quindi con un pizzico di emozione in più delle compagne che comunque l’anno sostenuta ed aiutata per tutta la gara. Anche queste ginnaste

stanno facendo progressi e per le prossime gare saranno molto agguerrite e determinate.

Grande gara per le ginnaste allieve A4 Benedetta Castelli e Lisa Repossini che salgono sul podio

rispettivamente al primo e secondo posto. Le allenatrici Genny Evolini e Silvia Ferro sono molto

soddisfatte per la gara delle ginnaste che confermano le prestazioni precedenti e si preparano per il

passaggio di livello per il proseguo della stagione. Se gli elementi che stanno provando e perfezionando

saranno pronti per le prossime gare, le giovani allieve passeranno al livello superiore con buone basi di

partenza per fare sicuramente bene.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Grandi gare anche per le Senior e le esordienti

Esordio anche per la ginnasta senior S1 Alessandra Porta che con una gara pulita e con la

determinazione che la distingue si piazza al quarto posto nella generale e conquista un bellissimo

secondo posto alla specialità volteggio.

Un pizzico di emozione per le esordienti e comunque con grande forza e determinazione le giovani allieve hanno portato a termine la prima gara della stagione agonistica. Le allenatrici sono soddisfatte per le prestazioni delle ginnaste e spingono ora per migliorare. Le ragazze sono passate anche dal livello LA al livello LB dove le difficoltà degli elementi ed il valore delle difficoltà è molto più alto e difficoltoso, ma con molto lavoro e determinazione andremo a migliorare tutti gli aspetti necessari per poter competere al massimo con le avversarie.