Prima partita stagionale per il softball Legnano

Prima partita della stagione per il Softball Legnano di A2 che ha sfidato sul campo casalingo il Milano '46.

Prima stagionale per il Softball Legnano

La Serie A2 del softball Legnano ha inaugurato la stagione al centro sportivo Peppino Colombo con il Milano ’46, In vista dell’inizio della stagione 2023 si è svolta, nella giornata di sabato 4 marzo, una partita amichevole all’insegna della sportività e dell’amicizia tra i due Club.

Sul diamante del Legnano sono scese in campo le giocatrici della serie A2 Legnano, della serie B del Milano ‘46 e le Under 18 della nostra Società, con due squadre miste e composte dalle giocatrici di entrambe le compagini. L’incontro si è svolto in un’unica partita di otto riprese, col sorriso sulle labbra e tanto impegno per provare sul campo quanto fatto in allenamento.

I manager Hector e Orlando hanno avuto modo nel corso di questa interessante amichevole di provare e verificare la risposta da parte di tutto il roster ruotato sul campo al completo, con ottimi riscontri.