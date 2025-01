Prima gara del 2025 per i Knights e ultima d'andata con Faenza

Si apre il 2025 e la voglia di fuochi d'artificio è ancora alta, infatti, per l'ultima gara di andata dei Knights Legnano contro la Raggiosolaris Faenza (in programma domenica 5 gennaio alle 18 nella città romagnola) ci si aspetta una gara pirotecnica.

Ultima gara di andata per i Knights: il profilo della Reggiosolaris Faenza

La squadra di Luigi Garelli, navigato coach dei queste categorie e spesso avversario dai Knights in passato, è una della squadre più prolifiche di tutta la Serie B con 5 uomini fissi in doppia cifra per punti e uno a 9.1.

Quello a 9.1 è Alberto Fragonara, ex Knights lo scorso anno, cresciuto del settore giovanile Aba, che sta trovando la sua dimensione in Romagna dove è in campo per quasi 30' e oltre a tirare con il 57% da 2 e il 40% da 3, sforna anche 3.1 assist a partita.

Gli uomini in doppia cifra, invece sono Mitchell Poletti (17.1), Tomas Cavallero (13.1), Lorenzo Calbini (12.3), Giovanni Poggi (11.6) e Sebastian Vico (10.3).

Sicuramente Poletti è il più incisivo in campo, non solo per punti, ma anche per la sua grande leadership e esperienza maturata con tanti campionati di A2, oltre che essere anche il miglior rimbalzista della squadra con 6.9 di media.

Calbini, figlio d'arte, come il padre ha gran senso della regia, senza disdegnare di andare a canestro personalmente; inizialmente pensato per fare la staffetta con Fragonara, ora si trovano spesso a giocare in coppia, dando una trazione posteriore alla squadra molto sostenuta.

Anche Vico è un califfo della categoria e spesso in questa prima parte di stagione si è ritrovato a risolvere situazioni abbastanza spinose. Oltre ai punti, i 3.7 assist di media e 2.8 rimbalzi, lo rendono utile in tutte le fasi del gioco.

Faenza ha da poco rinunciato a Nemanja Dincic ma ha inserito Marco Ammannato, altro giocatore dalla sconfinata esperienza che potrà aiutare i giovani di Faenza a farsi le ossa.

