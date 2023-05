Presentato il primo trofeo Simec Memorial Lucarelli Pecis

Presentata in Sala Stemmi a Legnano stamane, 2 maggio 2023, la prima edizione del Trofeo Simec Memorial Lucarelli Pecis che i Frogs Legnano mettono in palio sabato 6 maggio sera al Vigorelli (ore 21) nel derby di campionato contro gli Skorpions Varese.

Presentato il primo trofeo Simec

Un omaggio alla storia della nostra Società che grazie al Comune di Legnano ha potuto illustrare in una prestigiosa cornice come quella della storica sala di Palazzo Malinverni l’iniziativa che vede in prima anche il nostro Main Sponsor Simec, azienda di Olgiate

Olona dell’Amico Emilio Della Torre, che ringraziamo particolarmente per la sensibilità nell'aver sostenuto questa iniziativa oltre che naturalmente tutti gli altri sponsor.

A far gli onori di casa l’Assessore allo Sport Guido Bragato:

“Siamo onorati di ospitare una squadra storica della nostra città come i Frogs che hanno reso illustre in Italia e in Europa Legnano”. Le ragioni del Trofeo del Memorial sono state illustrare dal nostro Vice Presidente Matteo Guarneri: “Un’idea per ricordare quanto di straordinario hanno fatto a livello

sportivo e non solo il Professor Ulrico Lucarelli e la Dottoressa Marisa Pecis. Un’idea che abbiamo voluto in coincidenza con il ritorno in Prima Divisione della nostra squadra”.

Le parole del presidente Guarneri

E’ poi è toccato al Presidente Ettore Guarneri approfondire l’organizzazione del Trofeo:

“Sabato con kick off alle 21 sul sintetico del Vigorelli giocheremo il derby contro gli Skorpions Varese. Una gara di campionato in cui alla fine chi sarà aggiudicato l’incontro porterà a casa in bacheca il Trofeo Simec-Memorial Lucarelli Pecis, che abbiamo voluto grazie a mio figlio Matteo per sottolineare l’impegno e la vicinanza del nostro Main Sponsor e per ricordare due figure storiche della nostra Società come il prof Lucarelli e la dottoressa Pecis. Inoltre abbiamo istituito due riconoscimenti per gli mvp dell’incontro: uno intitolato a Ricky Viganò nostro kicker che spirò a causa di un male incurabile proprio la sera dello storico Eurobowl vinto sotto la presidenza Lucarelli nel 1989 sul terreno dello stadio Mari e uno all’Ing. Eros Roncaia che su passaggio del qb Bob Frasco negli ultimi istanti della partita su ricezione segnò il touchdown che decise la partita con il trionfo continentale. Sarà il nostro Coach a scegliere il miglior giocatore ospite e così farà anche

il Tecnico varesino per quello che riterrà degno nelle nostre fila. Sotto la dirigenza Lucarelli abbiamo scritto pagine memorabili per Superbowl, Eurobowl e finali raggiunte, resta un grande affetto per Ulrico e Marisa così come per i compagni di squadra Viganò e Roncaia che ci hanno lasciato prematuramente, il primo quella sera e il secondo più di recente. Li ricordo tutti con commozione. Sportivamente ci auguriamo di poter arrivare a giocare i playoff e l’augurio è quello nella prossima stagione di poter tornare magari a Legnano, considerando anche ufficiosamente abbiamo già avuto un paio di proposte, compresa da Milano per continuare a giocare là ma sappiamo che il nome dei Frogs è molto legato a Legnano e ci piacerebbe perciò tornare presto in città”.

Le parole del coach e dei giocatori

In campo andranno i Frogs di Coach Tony Addona che in conferenza ha voluto sottolineare la gran voglia di vincere la partita e il Trofeo:

“Arriviamo dalla sconfitta di domenica a Parma e vogliamo subito rifarci. Dovremo giocare una partita di grande livello: i nostri due giocatori statunitensi hanno contribuito ad elevare il tasso tecnico ma altrettanto importante è il contributo dei giocatori italiani in settimana che allenamento dopo allenamento sono sempre cresciuti. Dovremo contro Varese fare una gara perfetta, mettere in campo una buona difesa e fare dei giochi perfetti in attacco”.

Alla conferenza hanno partecipato anche i due assi statunitensi. Per primo è intervenuto Eystin Salum:

“Mancano ancora tre partite e vogliamo provare a vincerle tutte. Il livello della nostra squadra è cresciuto molto nelle partite che abbiamo giocato fin qui. Nel nostro sport ogni allenamento è fondamentale per progredire e quando si va in campo tutti devono fare quello è stato stabilito negli schemi perché i giochi possano avere un’esecuzione vincente”.

Impegno e spirito Frogs vincente che viene ribadito anche da Brinson Monquavion:

“Settimana dopo settimana è cresciuta la fiducia, l’affiatamento in squadra. Sono fiducioso e dobbiamo esserli tutti per le prossime partite a cominciare

dalla sfida di sabato sera. In queste ultime partite sarà importante dare tutto noi stessi per centrare gli obiettivi che vogliamo tutti noi”.

Le parole del sindaco Radice

Il Sindaco Lorenzo Radice ha voluto portare il saluto a nome della città alla nostra squadra:

“I Frogs li ricordo fin da bambino, sono una squadra storica che ha fatto tanto per Legnano. Siamo al lavoro per garantire il meglio per tutti in città anche a livello di strutture ed opportunità di fare sport. I Frogs rappresentano una pagina gloriosa di sport per tutta Legnano e mi auguro le migliori soddisfazioni a cominciare dalla partita di sabato, un derby che vede ricordare il Prof Lucarelli e la Dottoressa Pecis che sono stati anche due figure di importanti professionisti oltre che di appassionati dirigenti sportivi”.

Infine ma non da ultimo il nostro Vice Presidente Matteo Guarneri che sta svolgendo un grande lavoro nel settore giovanile e non solo, con il profilo educativo e aggregativo sempre in grande evidenza:

“E’ un lavoro non semplice, che abbiamo intrapreso però con molto piacere in questi anni di rilancio dei Frogs accanto al sogno di aver riportato in A1 la nostra prima squadra. Ci vorrà del tempo per aprire un nuovo ciclo e formare dei giocatori per la prima squadra ma c’è tanto entusiasmo con più di cinquanta ragazzi nel nostro vivaio. Stanno crescendo e la nostra prima squadra rappresenta un bel traino per tutto il movimento. Ringrazio tutti coloro che collaborano con noi in squadra a cominciare dal Dirigente Danilo Bernasconi qui presente e naturalmente l'Amministrazione comunale con il Dott Radice, Sindaco di Legnano e l'Assessore allo Sport Dott Bragato con i quali è in essere un dialogo sempre attento e costruttivo”.

Appuntamento a sabato sera, alle 21, sul sintetico a tifare Frogs per questo primo Trofeo

Simec-Memorial Lucarelli Pecis.