Presentato il calendario 2024 dell'Unione sportiva legnanese

Si parte il 21 aprile alle 8.30 con la 104^ Targa d’Oro della città di Legnano, gara ciclistica del Campionato Regionale Lombardo Master FCI, che comprende un percorso totale di 64 chilometri da percorrere in tre giri e un dislivello di 299 metri. I partecipanti saranno divisi in due batterie e la seconda correrà a partire dalle 10.30. Nel pomeriggio si terrà invece, alle ore 14, il Gran Premio Pino Cozzi, che vedrà gli atleti impegnati in un percorso simile, ma lievemente più corto. Per entrambe le competizioni il punto di partenza e quello di arrivo saranno sul viale Saronnese, all’angolo con via Picasso.

Domenica 12 maggio ci sarà inoltre un’edizione speciale della Stralegnanese, tradizionale corsa podistica non competitiva della città del Carroccio. Per i 100 anni della città, infatti, si è pensato a un percorso che toccasse tutti i suoi monumenti principali. Si partirà quindi da Piazza San Magno, per poi passare dal Monumento del Guerriero, dalla Manifattura e dal Castello, per giungere a Palazzo Malinverni e infine di nuovo in piazza, che sarà anche il punto di arrivo. La lunghezza del percorso è di 5 chilometri, e chi sceglierà di correre i 10 chilometri ripeterà due volte lo stesso percorso. I primi 1000 iscritti riceveranno la maglia speciale per l’edizione del centenario della città, una maglietta nera e oro. Il 13 settembre si terrà anche la Stralegnanese by night, la corsa notturna che segnerà la fine della stagione podistica.

Torna la storica Coppa Bernocchi

Il 7 ottobre, poi, Legnano tornerà al centro dell’attenzione del ciclismo mondiale, quando si terrà la 105^ edizione della Coppa Bernocchi, la 5^ gara delle Pro Series al mondo per qualità di partecipanti. Ha spiegato Luca Roveda, presidente della U.S. Legnanese: «L’anno scorso quasi 3 milioni di persone hanno seguito la diretta della gara via social e centinaia di migliaia di persone ci hanno seguito tramite le telecamere di tutto il mondo. Sono numeri che farebbero gola a qualsiasi evento mondiale di ciclismo.»

Correre, sia in bicicletta che a piedi, è un modo per vivere il territorio, ma allo stesso modo, lo sport ed eventi del genere rappresentano per esso stesso una grande opportunità, come ha spiegato Fabio Poretti, della Confcommercio: