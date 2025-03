Si è svolta questa mattina, 19 marzo 2025, nella suggestiva Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano, la conferenza stampa ufficiale della U.S. Legnanese 1913 per la presentazione del calendario eventi della stagione 2025.

Presentata la stagione 2025 della Us Legnanese 1913

L’incontro ha visto la partecipazione di autorità, sponsor, media e amici della storica realtà sportiva cittadina, segno tangibile del grande interesse intorno alle attività organizzate. Una mattinata che è stata anche l’occasione per celebrare i successi raggiunti nel 2024, anno che ha visto una crescita significativa della società sia nel numero dei tesserati – solo per ricordarne uno, ben 174 associati FCI rispetto ai 152 del 2023-, sia nell’engagement digitale, con un incremento degli accessi al sito web e dell’interazione sui social.

Dopo il saluto istituzionale della Vice Sindaco, Anna Pavan, è stato il Presidente Luca Roveda a prendere la parola, sottolineando come la società legnanese sia si’ sinonimo di sport, ma anche di attenzione alla formazione, alla cultura, alla sostenibilità e all’inclusione. Un impegno che si traduce in iniziative concrete quali il progetto BiciInFesta, gli incontri con autori e imprese del territorio, le collaborazioni con le istituzioni per borse di studio d assegnare a studenti meritevoli, la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, e il Trofeo Rosa, circuito nazionale di ciclismo femminile di cui quest’anno è tappa la 105° Targa D’Oro Città di Legnano – Memorial Mauro Mezzanzanica, rivolta alle categorie Esordienti e Allieve femminile.

Foto 1 di 12 Foto 2 di 12 Foto 3 di 12 Foto 4 di 12 Foto 5 di 12 Foto 6 di 12 Foto 7 di 12 Foto 8 di 12 Foto 9 di 12 Foto 10 di 12 Foto 11 di 12 Foto 12 di 12

Gli eventi in programma

Il 6 aprile sarà una data chiave della stagione targata U.S. Legnanese 1913: è proprio in quella domenica che la bandiera a scacchi “rossonera” segnerà il via delle manifestazioni prima con il 51° Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni riservato alla categoria Allievi maschile; poi con la 105° Targa d’Oro Città di Legnano – Memorial Mauro Mezzanzanica riservata invece alle categorie Esordienti e Allieve femminile, tappa del circuito nazionale Trofeo Rosa ideato proprio per la promozione del ciclismo femminile giovanile.

Spazio alla corsa con la StraLegnanese di domenica 11 maggio, evento non competitivo di 5km e 10km che si snoda lungo un circuito da ripetersi una o due volte attraverso Legnano e i suoi luoghi piu’ iconici. La versione in notturna, la StraLegnanese by Night, è invece fissata per il prosismo 12 settembre.

Lunedi 6 ottobre sarà invece il momento clou della stagione con la 106° Coppa Bernocchi – 49° GP Banco BPM, che vedrà sfrecciare l’eccellenza del ciclismo mondiale lungo le strade di Legnano e dei comuni limitrofi.

E’ invece ancora da definirsi il giorno esatto tra settembre e ottobre per la Legnano Sprint & Jump, evento su pista dedicato alla velocità e ai salti organizzato in collaborazione con PAR Canegrate.

Il sostegno dei partner

Fondamentale per la realizzazione di queste manifestazioni è il supporto di sponsor e amici storici della U.S. Legnanese 1913, in rappresentanza dei quali tre sono intervenuti nel corso della mattinata.

La Dottoressa Loretta Della Flora, procuratrice e responsabile amministrazione di Metallurgica Legnanese S.p.A., che ha ribadito l’impegno dell’azienda nella crescita sportiva e personale dei giovani; da qui il supporto indispensabile della realtà con sede a Rescaldina per la squadra U.S. Legnanese Young, una tradizione avviata dal padre, il Dottor Siro Della Flora, fondatore e guida di Metallurgica, nonchè grande uomo di sport e mentore per le giovani generazioni.

In rappresentanza di Allianz Bank e di Allianz Next, la Dottoressa Elena Piperno, wealth advisor & senior private partner presso Allianz Bank Financial Advisor, si sofferma sul ruolo centrale che sia la StraLegnanese che la Stralegnanese by Night giocano per il sociale e per la comunità: due eventi che le realtà da lei rappresentate sono orgogliose di supportare sin dall’edizione numero zero proprio perchè pensati per tutti, runners, appassionati, famiglie, giovani e meno giovani.

E per rafforzare ulteriormente quest’ultimo concetto, il Dottor Andrea Paternostro, anima e fondatore di Paternostro 1972, nella duplice veste di sponsor e atleta ha Lodato le capacità della U.S. Legnanese 1913 di innovare e innovarsi nella tradizione, mantenendo viva la passione per lo sport attraverso iniziative coinvolgenti e di valore.

I giovani talenti presenti

Il futuro della U.S. Legnanese 1913 passa anche attraverso la formazione di giovani ciclisti. Sono otti gli atleti della squadra Young tesserati nella categoria Allievi per il 2025, seguiti con attenzione da un team tecnico di professionisti: Alessandro Basilico, Gilmar Alexander Esposito, Artem Kulagin, Gabriele Luzzi, Riccardo Munari, Michele Passoni, Luca Raddrizzani e Maksim Stebelsky.

Dopo il raduno in Liguria, la squadra debutterà in gara domenica 23 marzo alla Varese-Angera per poi affrontare la sfida di casa il 6 aprile al 51° Gran Premio Pino Cozzi.