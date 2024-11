Come da tradizione, anche quest’anno si è tenuta la cerimonia ufficiale di premiazione organizzata dal Comitato Provinciale di Milano, un appuntamento che celebra i protagonisti della stagione ciclistica appena conclusa.

Premiazioni a riconoscimenti per l'Us Dairaghese ciclismo

La società U.s. Dairaghese Ciclismo, è stata protagonista di una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni:

● Laura Pessina, categoria G1, è stata premiata come miglior atleta della sua categoria, a testimonianza del suo impegno e talento.

● Elena ieri, categoria G6, ha conquistato un meritatissimo 3° posto, distinguendosi per la sua determinazione e dedizione.

Oltre ai risultati sportivi, U.S. Dairaghese Ciclismo ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo straordinario percorso. La società è stata omaggiata con la targa "Memorial Elio Barlocco" per celebrare i suoi 100 anni di fondazione, un secolo di passione, impegno e amore per il ciclismo.

La soddisfazione da parte della società

"Questo traguardo storico è motivo di grande orgoglio per tutti noi, e rappresenta una solida base su cui continuare a costruire il futuro della nostra realtà sportiva, sempre con lo stesso entusiasmo che ci contraddistingue da un secolo. Un ringraziamento speciale va a tutti gli atleti, alle loro famiglie, ai dirigenti e agli appassionati che rendono viva la nostra società giorno dopo giorno".