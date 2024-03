Posteggi e strade chiuse per organizzare la partenza della Milano-Torino di ciclismo

Tutto pronto a Rho per la partenza della gara ciclistica Milano-Torino in programma nella mattinata di domani, mercoledì, da piazza Visconti. Già da oggi, martedì, ci saranno però posteggi chiusi per permettere l'organizzazione della gara ciclistica che prenderà il via alle 11.30

Al via da Rho ci saranno 18 squadre

Saranno 18 squadre: 9 World Tour e 9 Professional (Arkea, Astana, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Ef Education Easypost, Intermarché-Wanty, Movistar, Team Dsm, Uae Emirates; Bingoal, Corratec Vini Fantini, Israel Premier Tech, Team Polti Kometa, Totalenergies, Tudor, Uno-X Mobility, Vf Group Bardiani Csf Falzané). Le squadre che domani alle 11.30 saranno ai nastri di partenza dell'edizione 2024 della Milano-Torino la classica del ciclismo che anche quest'anno partirà da Rho.

Il percorso non prevede particolari difficoltà altimetriche nella prima parte, mentre la seconda metà del tracciato risulta decisamente più ondulata.

Dopo la partenza da piazza San Vittore la passerella nel centro storico

Attraverserà il centro storico prima di raggiungere via Mattei dove i corridori inizieranno ufficialmente la gara, la carovana della classica del ciclismo Milano-Torino che mercoledì 13 marzo coinvolgerà tutta la città. Dopo la partenza da piazza San Vittore, i ciclisti percorreranno corso Garibaldi, via Milano, via Castelli Fiorenza, via Matteotti, via Madonna e raggiungeranno corso Europa che sarà percorso dal Santuario fino a via Mattei. Poi via Mattei, via Pregnana, via Nino Bixio, ponte di Lucernate, via Magenta e da li raggiungeranno l’ex via Novara, oggi via Milano e si dirigeranno verso il Piemonte. Il via alla gara, come avvenuto lo scorso anno, sarà dato dal sindaco Andrea Orlandi e dall’assessore allo Sport Alessandra Borghetti.

Divieti di sosta nelle strade e nei posteggi a partire già da oggi

Per permettere il regolare svolgimento della gara ciclistica sono previste per le giornate di oggi martedì 12 e di mercoledì 13 alcuni divieti sia lungo le strade che nei posteggi della città che serviranno per ospitare i pullman e le ammiraglie delle squadre, le auto dei giornalisti al seguito della manifestazione e il personale sanitario che seguirà l’evento. Ecco le modifiche che riguarderanno strade e posteggi. Il posteggio di via Goglio, di fronte al Comando della Polizia Locale, rimarrà chiuso dalle 20 del 12 alle 13.30 del 13. Il posteggio di largo don Rusconi sarà, invece, chiuso dalle 17 di oggi martedì 12 alle 16 di mercoledì 13 marzo. Stessa cosa per i posteggi situati a ridosso del cimitero centrale di corso Europa che non potranno essere usati dagli automobilisti dalle dalle 20 di oggi martedì 12 alle 13.30 di mercoledì 13. Chiusura, anche nella giornata di giovedì 14 per piazza San Vittore dove non si potrà transitare dalle 17 di martedì 12 alle 18 del 14 marzo. Il posteggio Meda-Garibaldi rimarrà, invece, chiuso dalle 20 di oggi martedì alle 14 di mercoledì 13 giorno della corsa. Chiuse negli stessi orari anche le vie De Amicis, Asilo e Corso Garibaldi. L’ultimo posteggio che sarà chiuso è quello delle Poste di via Serra che non potrà essere utilizzato dalle 5 alle 13 di domani mercoledì giorno della gara.