Quattro vittorie su quattro match, per la Rari Nantes Legnano, nei campionati PallaNuotoItalia.

Pur a ranghi ridotti, complice il week-end del ponte, i ragazzi della Rari Nantes Legnano scendono in vasca dando il massimo, collezionando quattro preziose vittorie.

Poker di vittorie per la Rari Nantes Legnano

Iniziano i piccoli dell’Under 11 che, contro Rho, coronano il loro secondo successo stagionale al termine di una partita equilibrata e faticosa, visti gli esigui cambi disponibili. Cortellazzi fa la parte del leone con cinque reti, Menegazzi fa gli straordinari e la prestazione di gruppo vale la vittoria finale per 8-6.

RNL-Team Lombardia Rho: 8-6 (Parziali: 2-1, 1-3, 2-1, 3-1)

Marcatori RNL: Cortellazzi 5, Mancieri 2, Piampiani 1

Sofferta anche la vittoria (5-3) degli Under 15 B2, contro Muggiò. Coach Andrea Bianchi sottolinea la prestazione della difesa, ma c’è da migliorare la precisione al tiro in attacco.

H2O Muggiò Blu- RNL: 3-5 (Parziali: 2-1, 0-0, 1-3, 0-1)

Marcatori RNL: Ventura 2, Vuksanovic 1, Caimi 1, Marzano 1

Vittorie anche per l'under 11 e l'under 15

Tutto facile per l’altra Under 15, quella del raggruppamento B1 guidata da Marco Borsa, che vince per 11-1 contro Omegna Nuoto. Anche in questo caso, splendida prestazione in difesa, e solo la stanchezza nel finale non ha permesso un divario ancora maggiore.

RNL-Omegna Nuoto: 11-1 (Parziali: 2-1, 4-0, 3-0, 2-0)

Marcatori RNL: Dipalo 3, Bodini 3, Dall’Omo 2, Germano 2, Zorzetto 1

Gojko Separovic, Direttore Sportivo della Rari Nantes Legnano, chiude la giornata festeggiando, dopo la vittoria dei suoi Under 11, anche il successo dei Senior Over 22. A Novi Ligure è 12-0 contro i Titans Bollate, con le tre triplette di Alessandrini, Genoni, Terraneo e le marcature di Megale, Landini e Maimone.

Titans Bollate-RNL: 0-12 (Parziali: 0-1, 0-3, 0-3, 0-5)

Marcatori RNL: Alessandrini 3, Genoni 3, Terraneo 3, Megale 1, Landini 1, Maimone 1