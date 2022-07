Poker a Novara per il Legnano Kemind

Il Legnano Kemind non si ferma più: domenica in casa degli Athletics Novara è arrivata la quarta vittoria di fila in un girone di ritorno del gruppo B del campionato di serie C di baseball in cui i biancorossi sono ancora imbattuti.

Poker a Novara per Legnano

Dopo i successi contro il Bollate B, il Vercelli e il Saronno, ne è arrivato un altro in quello che era di fatto uno scontro diretto per il secondo posto, alle spalle dell’imbattuta capolista Porta Mortara.

La partita non è neanche iniziata bene per il Legnano Kemind che si è trovato subito sotto 2-0, ma con 5 punti nei successivi due attacchi ha ribaltato la situazione prendendo poi il largo tra quinto e nono inning, per un punteggio finale di 17-6.