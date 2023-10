Il Rho Baseball U12 ha nuovamente raggiunto il podio nei Campionati Nazionali, piazzandosi al terzo posto per la seconda volta consecutiva.

Podio nazionale per il Rho baseball under 12

Questo importante risultato è la prova di un impegno costante e di un allenamento rigoroso, che ha permesso ai giovani partecipanti di consolidare le loro abilità e di misurarsi con successo nel panorama sportivo nazionale.

Per il secondo anno di fila, il Rho Baseball U12 ha avuto l'onore di essere l'unica squadra qualificata per le Finali Nazionali. Questo traguardo sottolinea il ruolo del Rho Baseball come un punto di riferimento per il baseball giovanile in Italia, evidenziando il talento e la dedizione dei suoi giovani giocatori.

Non solo a livello nazionale, il Rho Baseball ha fatto la differenza anche a livello regionale, essendo l'unica squadra lombarda a raggiungere le Final Four. Questo successo attesta ancora una volta l'eccellenza sportiva del Rho Baseball, che continua a rappresentare con orgoglio la Lombardia nel baseball italiano.

Il confronto con squadre di altissimo livello

I giovani atleti del Rho Baseball U12 sul campo del “Quadrifoglio” di Parma, si sono confrontati con squadre di altissimo livello. Nonostante le sfide intense, i "ragazzini terribili" U12 hanno dimostrato un grande spirito sportivo, cedendo ai Tigers di Cervignano. Quest'ultima, forte squadra con due atleti nazionali in rosa, ha rappresentato un avversario di alto calibro. Si aggiudica il titolo di Campione italiano U12 la Crocetta che supera i Tigers nella finalissima per il primo e secondo posto.

Non dimentichiamo che tra i giocatori del Rho c'è un atleta che ha avuto l'onore di far parte del Team Italy ai campionati europei di luglio. Questo conferma ulteriormente la qualità del Rho Baseball, in grado di formare atleti di livello internazionale.

Il Campionato è finito ma le sfide da giocare sono ancora tante. Tutte le squadre giovanili del Rho sono infatti impegnate nelle partite di Coppa Regionale con il bilancio di due vittorie per tutte le categorie U12,15 e 18. Appuntamento al Marco Pistocchi di Rho sabato 7 ottobre alle 16 per l’U12 mentre la squadra U15 affronterà domenica al Kennedy di Milano il Milano46.