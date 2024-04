Più di 365 atleti e 65 squadre al Soi Sprint a Castano Primo

Un sabato di festa quello del 6 aprile per lo sport allo stadio di Castano Primo con Soi Sprint, il primo meeting di atletica organizzato direttamente da SOI Inveruno ed entrato nel progetto Italia dei Giochi.

A far emozionare il numeroso pubblico accorso sugli spalti oltre 350 atleti di 65 Società sportive provenienti da tutta Italia. Il successo della prima edizione della manifestazione è stato certificato anche dalla presenza di giovani stelle dell’atletica che hanno scelto la pista di Castano per testare i propri muscoli, in uno dei primi appuntamenti outodoor.

Presenti infatti due azzurri delle staffette 4x400, la bresciana primatista italiana Assoluta e finalista iridata della staffetta del miglio Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), che ha effettuato un test agonistico sui 300 metri e il piemontese Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) ai blocchi dei 150 e 300 metri. I 150 e 300 metri hanno visito protagonista la campionessa italiana Assoluta della 4x400 Ilaria Burattin (CUS Pro Patria Milano), mentre il tricolore della 4x100 Simone Tanzilli (Atl. Riccardi Milano 1946) ha corso gli 80 e i 150 metri. Nel mezzofondo, sui 1.000 metri, si è invece cimentato l’azzurrino Luciano Spettoli (Atl. Alessandria).

Ottimo test anche per gli atleti Assoluti gialloblu presenti: Lorenzo Garavaglia, Emma Oldani, Alessia Gorla, Margherita Cucchetti, Camilla Ballocchi, Davide Invernizzi e Filippo Ramponi.

SOI Sprint, primo progetto pensato e organizzato dalla società sportiva inverunese ad aderire al programma di Italia dei Giochi, vuole diventare un appuntamento fisso primaverile tra i meeting di atletica e questa prima edizione ha confermato le ambizioni degli organizzatori.

“Soi Sprint è stata una festa per lo sport, per noi della SOI, per tutti gli atleti e per il numeroso pubblico che è intervenuto – ha affermato Stefano Garavaglia, vice Presidente SOI Inveruno e responsabile del settore atletica. Come SOI già nel corso dell’anno organizziamo diverse manifestazioni di basket, volley e la corsa campestre autunnale, ci mancava però una competizione su pista. Abbiamo promosso questo evento a Castano per Assoluti, dalla categoria allievi e oltre che, collocato a ridosso dell’inizio della stagione, diventa un’ottima occasione per gli atleti al fine di testare il grado di preparazione sinora raggiunto”.