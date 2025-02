Più che positivo il primo bilancio della stagione 2024/2025 per gli agonisti del Carroccio

Più che positivo il primo bilancio della stagione 2024/2025 per gli agonisti dell’Asd Nuotatori del Carroccio di Legnano.

Bilancio in rosa per gli agonisti del Carroccio

Con la quarta tappa delle Coppa Los Angeles, tenutasi lo scorso weekend nella piscina di Monza, si chiude il periodo dedicato alle qualificazioni per i prossimi Campionati regionali lombardi invernali 2025. Si chiude, dunque, anche la prima parte della Stagione 2024/2025 per la squadra agonistica, con un bilancio più che positivo, benché non si sia riusciti a centrare l’ingresso alle fasi finali. Tutta la società e, in primis, il responsabile tecnico Tomas Falsitta e il presidente Massimiliano Accardo, è molto soddisfatta di come sta andando questa stagione, che ha visto l’ingresso in squadra di quattro new entry: Sofia Riganti (Classe 2008), Aurora Salvatori (2006), Lara Bocca (2005) e Christian Castiglioni (2005), i quali portano i ranghi della squadra a contare ben 16 atleti.

Coach Falsitta: "Tutti hanno dato il massimo"

Afferma coach Falsitta:

"Abbiamo iniziato la preparazione la prima settimana di settembre, con un primo obiettivo gara fissato per dicembre (la seconda tappa di Coppa Los Angeles). Un primo obiettivo crono che è transitato attraverso la partecipazione alle tappe intermedie di verifica del Primo Meeting di Halloween di ottobre e della prima tappa della Coppa Los Angeles di novembre, durante i quali si erano già visti ottimi segnali. Il cronometro si era infatti già fermato su parecchi best time. Tra le performance dei ragazzi NdC in quei due primi appuntamenti sono da menzionare quelle di Elisa Medici e di Christian Castiglioni, nelle specialità dei 100 e 200 metri rana. Ma è durante le ultime due tappe di Coppa LA (a Milano il 25 e 26 gennaio e a Monza il weekend scorso), che si sono visti i frutti del buon lavoro fatto in acqua e in palestra. Sono molto contento e orgoglioso di poter allenare questo gruppo di agonisti, formato da ragazzi provenienti da differenti realtà societarie e che, al Carroccio, hanno trovato la possibilità di continuare con un’attività agonistica di ottimo livello, allenandosi in orari serali, senza sacrificare la scuola e la propria vita sociale. Crediamo fortemente che i nostri giovani richiedano attenzione prima come adolescenti che come atleti, liberi dal peso di obblighi o aspettative. Bisogna saper accettare il fallimento prima del miglioramento, è la nostra regola primaria, senza trasformare la ricerca dei risultati in ossessione. Finora, tutti hanno dato il massimo e ottenuto miglioramenti notevoli, grazie a un allenamento portato avanti con impegno e determinazione. Una menzione particolare è per Sofia Riganti, per gli ottimi tempi - best time - fatti segnare nei 100 metri farfalla (1.09.89) e nei 100 metri stile libero (1.04.20)".

Già in vasca per i preparare i prossimi appuntamenti

Quindi, avanti con la seconda parte di stagione, che vede i 16 agonisti del Carroccio già in vasca, impegnati a preparare i prossimi appuntamenti.