Sono ben 16 le medaglie conquistate durante i Campionati italiani master di Riccione dagli atleti del Legnano Nuoto.

Piovono medaglie per il Legnano Nuoto

Si sono conclusi Domenica 2 Luglio i Campionati Italiani Master di nuoto 2023 andati in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione, dove a partire dal 27 Giugno per 6 giorni hanno gareggiato ben 3455 atleti di 367 società tra cui appunto la squadra B.Fit Legnano Nuoto.

Nella cittadina romagnola, la società Legnanese allenata da Laura Bozzato, Hilarj Colombo, Carla Venice, Martina Rampi, Sofia Vivian, Stefano Garzonio e con il preparatore atletico Gianmario Castaldi conquista in totale 16 medaglie: 4 medaglie d’oro, 9 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo classificandosi al sesto posto nella classifica maschile su 62 società coinvolte.

Tra le fila degli atleti che hanno partecipato alla manifestazione sono quattro gli allenatori della società scesi in vasca a gareggiare: Laura Bozzato(M30) Carla Venice(M35) Gianmario Castaldi(M50) e Stefano Garzonio(M40).

Presente anche Filippo Magnini

Proprio quest’ultimo nella giornata di Venerdì 30 Giugno, si trova a duellare nei 50 Rana direttamente con il bicampione del Mondo Filippo Magnini(M40) all’esordio ai Campionati Italiani Master. La gara è veloce, Magnini se la aggiudica toccando la piastra in 28”94 a soli 10 centesimi dal Record del Mondo di categoria, mentre Garzonio chiude secondo con l’ottimo riscontro cronometrico di 30”10. Il buono stato di forma dell’allenatore del B.Fit, in evidenza nella sfida con l’ex capitano azzurro, viene confermato anche nelle successive gare individuali dove riesce ad ottenere due vittorie: Campione Italiano nei 100 Rana con il tempo di 1’09”12 e nei 50 Stile Libero con il tempo di 24”42.

Come ciliegina sulla torta, a fine manifestazione, verrà inoltre premiato con il Primo Posto nella Classifica Nazionale del Circuito SuperMaster per la Categoria M40, grazie alla somma dei cinque migliori punteggi ottenuti in cinque differenti gare disputate nell’arco della stagione 2022/2023.

I grandi risultati nelle gare singole non si fermano qui e continuano con l’atleta Leonardo Federici(M40) che sale sul secondo gradino del podio per ben 2 volte: argento nei 50 Dorso con il tempo di 28”97 e argento nei 50 Farfalla con il tempo di 26”90

Anche alle donne della squadra piace il podio e non poco tanto da salirci sopra ben otto volte: l’allenatrice Carla Venice(M35) che conquista un argento nei 50 Rana (36”00) e nei 100 Rana (1’19”03), Giulia Anfossi(M35) bronzo nei 50 Farfalla (31”46), Sara Ballarini(M35) bronzo nei 50 Stile (28”93), Irene Colombo(M55) bronzo nei 50 Dorso (39”05) e infine chiude il gruppo donne una veterana della squadra, Antonietta Rebolini(M70) conquistando tre argenti nelle seguenti gare: 400 Misti (11’37”55), 200 Misti (5’27”14) e 200 Rana (5’51”58).

Per Antonietta Rebolini le conquiste non finiscono qui perché durante la manifestazione viene premiata come seconda classificata per la categoria M70 del Circuito individuale “IronMaster 2022/2023” promosso dalla FIN, trofeo che premia i primi tre migliori atleti maschili e femminili suddivisi per categoria che hanno disputato tutte le 18 tipologie di gare di nuoto nell’arco della stagione 2022/2023, la classifica viene redatta utilizzando i punteggi assegnati nelle manifestazioni del circuito, ivi compreso il Campionato Italiano, sommando per ogni stile e distanza il punteggio migliore conseguito, ricevendo un trofeo a dir poco “stellare”!

Sono 3 le staffette B.Fit medagliate.

Nella staffetta, la categoria M160 uomini B.Fit domina sul gradino più alto del podio facendo sua la 4×50 metri Misti con Borroni Giacomo(M35), Garzonio Stefano(M40), Federici Leonardo(M40), Federici Vittorio(M45) e la 4×50 metri Stile Libero composta da Garzonio Stefano(M40), Federici Leonardo(M40), Federici Vittorio(M45), Monti Riccardo(M25) ottenendo rispettivamente 1’42”05 nello stile e 1’54”39 nei misti.

Conquistano poi il secondo gradino del podio la 4×50 metri Misti donne categoria M120 con Villa Veronica(M25), Venice Carla(M35), Ballarini Sara(M25) e Taverna Beatrice(M25) ottenendo un tempo di 2’11”95.

“I complimenti vanno a tutti gli atleti del team B.Fit Nuoto Legnano, allenatori compresi, che hanno preso parte a questo importante campionato estivo che oltre a mettere il massimo impegno, cosa di non poco conto, hanno saputo divertirsi a prescindere dai risultati ed è proprio questo l’elemento fondamentale a rendere questo gruppo una grande squadra.

Ora godiamoci l’estate, il prossimo appuntamento è quest’inverno al Palazzo del Nuoto di Torino, dove la FIN ha da poco annunciato che si terrà il primo Campionato Italiano Invernale