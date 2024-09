Pioggia protagonista e alla fine "vincitrice" della giornata del Legnano baseball, in una domenica fondamentale per le nostre squadre ancora impegnate nella post season.

Pioggia protagonista per la serie A2 e C per il Legnano Baseball

Le ragazze, scese in campo per gara-3 del playouf di serie A1 sul diamante della Pubbliservice Old Parma, si sono portate in vantaggio su un promettente 6-2 prima dell'interruzione sul più bello. Mercoledì, dalle 20.30, si ripartirà per la parte bassa del quarto inning, con le stesse formazioni.

Verdetto rimandato pure per i ragazzi del Legnano Kemind, impegnati nella semifinale dei playoff di serie C contro gli Old Rags Lodi: allo Stadio Peppino Colombo gara-2 è durata fino al terzo inning.