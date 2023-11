Pioggia di medaglie per l'Olimpic Legnano agli Internazionali d'Italia di taekwondo

L'Olimpic Taekwondo Valerio Spinosa conquista l'argento nelle gare di combattimento degli Internazionali d'Italia 2023.

Internazionali d'Italia, l'Olimpic Taekwondo seconda solo all'Irlanda

Domenica 22 ottobre, al Palabisterzo di Busto Arsizio, gli atleti dell'associazione di Legnano hanno vinto ben cinque ori (con Gabriele Locci, Manuele Cuviello, Mohamed Ndiaye, Alessandro Cerminara, Edoardo Fabiano), tre argenti (con Nicole Bozzi, Nicolò Roccato, Roberto Bongarzone) e un bronzo (con Antonio La Spada), portando l'Olimpic TKD Valerio Spinosa sul secondo gradino più alto d'Europa, dietro soltanto alla fortissima squadra irlandese, che si è aggiudicata l'evento.

Per l'Asd legnanese anche il bronzo nella competizione di forme

I risultati del team agonistico legnanese sono ancora più sorprendenti se si considera il terzo posto raggiunto sabato 21 ottobre nelle gare internazionali di forme, in cui ben 16 atleti dell'associazione intitolata a Valerio Spinosa sono saliti sul podio, conquistando sette ori (con Davide Roccato, Andrea Valassina, Eduardo Lippolis, Federico Somaggio, Alice Raimondi, Nicolò Roccato, Giacomo Marastoni), sei argenti (con Fabio Copertino, Aliona Granaci, Giulia Barbato, Leonardo Pedrani, Teo Kwak, Alessandro Cerminara) e tre bronzi (con Gabriele Locci, Greta Bacchetta, Dani Kwak).

"'Fino all'ultima campana' come diceva sempre mio fratello Valerio"

Vincenzo Spinosa, presidente e direttore tecnico dell'Olimpic Taekwondo Valerio Spinosa, commenta:

"Stiamo scrivendo una bellissima favola di sport, di umanità e di memoria. Dopo il 18 dicembre scorso, data in cui mio fratello Valerio è scomparso, mi sono spesso fermato davanti alla nostra palestra a ricordare. In quell'oceano di dolore era difficile pensare di poter andare avanti con la nostra associazione, quasi impossibile. Fissavo quella porta di vetro in via Colombes e mi rivedevo con Valerio quando - da piccoli - la aprivamo insieme, prima di ogni allenamento. Soltanto l'idea di rientrarci mi spezzava il fiato. Nonostante tutto, sapevo che mio fratello aveva lasciato un patrimonio immenso, che avrei dovuto preservare, raccontare e condividere: la forza di non rinunciare mai a vivere, di rialzarsi sempre, senza paura e 'fino all'ultima campana' (come diceva lui), conservando comunque il sorriso per le persone che amiamo. Ho avuto il coraggio di riaprire quella porta e in pochi mesi abbiamo raccolto risultati inimmaginabili".