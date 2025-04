Pioggia di medaglie per le atlete della B.Fly Project di Dairago al campionato regionale.

Sabato 6 Aprile hanno conquistato il Campionato Regionale CSEN Lombardia di Danza Aerea a Cesano Maderno, portando a casa risultati straordinari e guadagnandosi l’accesso ai Campionati Italiani che si terranno a Cervia dal 4 all’8 giugno. Un traguardo frutto di anni di impegno, costanza e passione, che ha visto protagoniste 10 giovani promesse tra i 10 e i 15 anni, preparate con dedizione dalle insegnanti Barbara Violini, Veronica Ferrari, Ilaria Lischetti e, da quest’anno, anche dalla campionessa mondiale Polina Lubova.

Tutte le medaglie vinte

Il palmarès del team è impressionante: Martina Premoli (Buscate) ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria tessuto base, seguita al terzo posto dalle compagne Maya Callegarin (Magnago) e Miranda Rolfi (Arconate). Nella categoria tessuto intermedio, secondo posto per Rebecca Grimi (Busto Garolfo) e terzo per Alessandra Paparone (Legnano). Ottimi risultati anche nel cerchio aereo: nella categoria intermedio, primo posto per Chiara Sola (Busto Arsizio) e secondo per Clarissa Olgiati (Busto Arsizio); nella categoria base, secondo posto per Valentina Vegro (Ossona).

Una giornata indimenticabile per la B.Fly Project, che ora guarda con entusiasmo e determinazione alla prossima emozionante sfida nazionale.