Pioggia di medaglie per il Rari Nantes a Piacenza

Solo medaglie e sorrisi per i nuotatori Master della Rari Nantes Legnano, oggi protagonisti al VI Trofeo Master Vittorino da Feltre di Piacenza.

Ori e argento per i nuotatori

Sugli scudi le donne, col doppio oro di Paola Tronconi (M45) nei 50 e 100 m rana, Liliana Baraldo (M60) nei 100 e 50 m dorso, Piera Cesira Martin (M60) nei 200 e 100 m stile libero, mentre Marta Coi (M55) vince i 100 m rana e conquista l’argento nei 50 m stile libero. Bis d’argento di Sabrina Olgiati (M45) nei 200 m stile libero e 50 m dorso, e bronzo di Beatrice Richelli (M60) nei 200 m stile libero.

Anche gli uomini, però, dicono la loro. Claudio Temperato (M35) vince i 100 m rana ed è secondo nei 200 m stile libero, mentre fioccano gli argenti di Giorgio Colombo (M55) nei 100 m rana, Simone Gaviola (M40) nei 100 m rana e Marco Castelli (M55) nei 400 m stile libero. A suggellare la prova degli atleti allenati da Fabrizio Cameroni è il 3° posto della RNL nella classifica per società.

I RISULTATI E TEMPI:

 Paola Tronconi (M45): 50 ra (1°, 55”77) 100 ra (1°, 2’04”45)

 Liliana Baraldo (M60): 100 do (1°, 1’47”16) 50 do (1°, 48”61)

 Piera Cesira Martin (M60): 200 sl (1°, 3’14”64) 100 sl (1°, 1’26”16)

 Claudio Temperato (M35): 100 ra (1°, 1’45”68) 200 sl (2°, 3’17”02)

 Marta Coi (M55): 100 ra (1°, 1’41”78) 50 sl (2°, 36”17)

 Sabrina Olgiati (M45): 200 sl (2°, 3’07”21) 50 do (2°, 47”79)

 Giorgio Colombo (M55): 100 ra (2°, 1’46”38) 50 do (4°, 52”97)

 Simone Gaviola (M40): 100 ra (2°, 1’26”05) 50 sl (6°, 34”29)

 Marco Castelli (M55): 400 sl (2°, 5’57”62) 50 ra (8°, 43”47)

 Beatrice Richelli (M60): 200 sl (3°, 4’02”48) 400 sl (7°, 08’58”48)