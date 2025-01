Piccoli campioni di tutto il territorio in campo per il Torneo della Befana

Mini calciatori in campo tra sport e divertimento al Torneo della Befana.

Torneo della Befana

È successo a Marcallo con Casone, dove sabato 4 e domenica 5 gennaio è andata in scena la nuova edizione del Befana Cup Foxes, tradizionale appuntamento di inizio anno per i bambini della categoria Primi Calci, dai 6 agli 8 anni. Patrocinato dal Comune e con il contributo del rione Sant’Alessandro, al torneo a 5 hanno preso parte le formazioni di Concordia Robecco, Upg Magenta, Ossona, Boffalorese, Arluno e Marcallese per i Primi Calci 2016, e quelle di Concordia Robecco, Castanese, Magenta, Pov Vittuone, Arluno e Marcallese per i Primi calci 2017/2018. Sei squadre per categoria, partite giocate in due tempi da 12 per un totale di 24 minuti. La fase a gironi si è disputata sabato 4, mentre domenica 5 si sono giocati i quarti di finale, le semifinali e le finali.

La classifica

Categoria Primi Calci 2016: prima la Boffalorese, seconda la Marcallese, terza Ossona, quarta la Concordia Robecco. Categoria Primi Calci 2017-2018: primo il Magenta, seconda la Pov Vittuone, terza la Castanese, quarta la Marcallese.