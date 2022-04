Perseverant protagonista anche con i ragazzi ai campionati regionali

L'ottima prestazione

I ragazzi della Perseverant di Legnano hanno dato il meglio anche ai campionati regionali.

Perseverant di nuovo protagonista con i ginnasti della sezione maschile nelle gare che si sono svolte a fine marzo a Cassano d'Adda.

Le gare del campionato regionale

Nella gara regionale individuale GAM livello LC che si è disputata a Cassano D’Adda il 27-03 -22 il giovane ginnasta Junior 2 Emad Elbana si aggiudica il primo posto del podio nella classifica generale All Around dopo una splendida e convincente prestazione in tutte le specialità. Anche il compagno di squadra Cristiano Donferi Mitelli sale sul podio al terzo posto. I due ginnasti Junior 2, allenati da Riccardo Tosca, sono in un periodo di ottima forma e stanno confermando gli ottimi risultati di squadra ottenuti nelle competizioni precedenti.

I risultati degli altri atleti

Non da meno le prestazioni di Stefano Targa e Sergio Ponzelletti che dal punto di vista impegno e costanza danno sempre ottime sensazioni al giovane allenatore Tosca. Stefano si piazza al sesto posto nei Jonior 2 e Sergio al quarto posto negli Allievi 1 , dopo una rincorsa ed un recupero di classifica causa una caduta al volteggio che ha pregiudicato l’esito della gara. Riccardo è molto soddisfatto della crescita dei ginnasti della Perseverant e può spingere sempre al massimo dando nuovi stimoli per portare i ragazzi ad ottenere risultati di grande prestigio e soddisfazione.

Preparazione ora per una seconda gara individuale in attesa delle finali nazionali previste nel mese di giugno.

I risultati completi della gara:

Emad alla sbarra si piazza 2 , al corpo libero 1 , al volteggio 2 , al trampolino elastico 1 , alle parallele 1, ed al funghetto 8 .

Cristiano alla sbarra si piazza 3 , al corpo libero 5 , al volteggio 1 , al trampolino elastico 4 , alle parallele 7, ed al funghetto 1.

Stefano alla sbarra si piazza 7 , al corpo libero 8 , al volteggio 11 , al trampolino elastico 2 , alle parallele 2, ed al funghetto 7 .

Sergio alla sbarra si piazza 3 , al corpo libero 4 , al volteggio - , al trampolino elastico 4 , alle parallele 1, ed al funghetto 3 .