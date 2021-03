Perseverant alle gare regionali Silver Gaf: “Si spera di poter proseguire con le gare in presenza per il prossimo futuro”.

Si sono svolte le gare regionali Silver Gaf (Ginnastica Artistica Femminile) individuali per le categorie Allieve livello LB e per le Junior-Senior livello LC.

Perseverant ha partecipato con le ginnaste Allieve : Agnese Zabeo, Alexia

Pietrapertosa, Anita Barengo, Benedetta Castelli, Camilla Brumana, Emma Cremonesi,

Federica Morandi, Giulia Guido, Isabelle Cozzi, Lisa Repossini, Ludovica Gramignoli,

Martina Caccia.

E con le ginnaste Junior-Senior : Beatrice Mietto, Diana Papagno,, Martina Krizman,

Valentina La Ragione e Valentina Pace.

La gara è stata organizzata dalla federazione in modalità “a distanza”, con le ginnaste che hanno presentato i filmati degli esercizi svolti nelle palestre di allenamento alla giuria federale.

Le pallore dei tecnici

I tecnici Alice Seveso, Genny Evolini, Silvia Ferro e Valeria Milotta sono soddisfatti dei progressi che si sono visti nonostante le difficoltà dovute alla pandemia.

“E’ stata comunque un’esperienza positiva anche se non con un confronto diretto con le avversarie. Le ginnaste si sono impegnate nel loro esercizio ed hanno potuto rendersi conto dei progressi che in questi giorni di allenamento si è riusciti a raggiungere. Molte delle allieve erano alla prima gara ed erano molto curiose ed entusiaste di essere poi valutate da una giuria federale. Si spera di poter proseguire con le gare in presenza per il prossimo futuro”.

Il podio

Si aggiudicano il podio nella categoria Allieve LB:

All Around: Alexia Petrapertosa, Volteggio: Martina Caccia, Parallele: Ludovica

Gramignoli, Trave: Camilla Brumana, Corpo Libero: Federica Morandi.

Per la categoria Junior/Senior LC:

All Around: Valentina Pace, Volteggio: Valentina La Ragione, Parallele: Beatrice Mietto,

Trave: Diana Papagno, Corpo Libero: Martina Krizman