Ottimo esordio delle individualiste di Canegrate della ginnastica Skill che nella prima prova regionale della categoria LC ottengono 3 argenti e un bronzo.

Per le ginnaste della Skill arrivano tre argenti e un bronzo

Nel LC1, tra le allieve 4, le skilline, pur commettendo alcuni errori, riescono a dimostrare tutto il loro potenziale: Ginevra Lampugnani conclude al 8° posto, Marta Croci al 13°, Martina Stirparo al 17°, Giorgia Biondi al 26° e Eleonora Baratto al 28°. Nelle singole specialità Ginevra conquista l’argento alla fune, Marta l’argento alle clavette, Martina l’argento al nastro e Giorgia il bronzo al cerchio.

Nelle Allieve 1 la piccola Marta Zoia esegue molto bene i suoi esercizi conquistando un ottimo 9° posto.

Domenica è il turno delle ginnaste impegnate nel livello LC2.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I risultati delle junior

Tra le Junior 2 Melania Lauria e Emma Parini, nonostante qualche imprecisione, salgono entrambe sul secondo gradino del podio in classifica generale. Melania ottiene anche l’oro alla fune, mentre Emma si aggiudica l’oro alla palla.

Nelle Junior 3 Sara Messina ottiene uno splendido argento in classifica generale con una gara sicura e lineare; Martina Colombo segue a pochi decimi in 9° posizione. Per entrambe gli attrezzi son fonte di soddisfazione con Sara che ottiene il primo punteggio alle clavette e il secondo alla palla, mentre Martina conquista il primo punteggio alla fune e il terzo alle clavette.

I risultati delle senior

Carolina Toso nelle Senior 1, nonostante una perdita si attrezzo su un rischio, conquista la 3° posizione in classifica generale. Poco distanti si piazzano Rachele Monaco al 5° posto e Camilla Marinoni al 9°. Nelle singole specialità Carolina è oro alla palla e Rachele è argento sia alla fune che al nastro.

Nelle Junior 1 Luna Paties-Montagner chiude la sua prova con un ottimo 5° posto nella generale e con uno splendido argento al cerchio.

Lo staff è molto soddisfatto dei risultati che hanno dato precise indicazioni su come poter migliorare in vista delle prossime competizioni.