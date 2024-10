Le ginnaste della Skill di Canegrate conquistano un ricchissimo bottino nella prima prova Winter Club Silver.

Per la Ginnastica Skill un oro e un argento al Winter Club

Le prime a scendere in pedana sabato sono state le allieve LB1 Giorgia Borroni e Emma Sidoti che con esecuzioni frizzanti e senza sbavature si aggiudicano il primo gradino del podio. Nelle singole specialità Emma è oro al cerchio e argento al corpo libero, mentre Giorgia è oro alle clavette e argento alla palla.

Domenica è scesa in pedana la squadra LC Allieve con Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo. Un’ottima prova che permette loro di conquistare uno splendido argento. Nelle specialità oro per Martina alla fune e per Eleonora al nastro, argento al cerchio per Ginevra e per Giorgia alla palla e bronzo per Marta alle clavette.

Le gare a fine giornata

A chiudere la giornata di gare sono scese in pedana tra le LD Open Carolina Cappellotto e Noemi Turchetti, insieme alle esordienti in questa categoria Camilla Marinoni, Rachele Monaco e Carolina Toso. Qualche piccola incertezza ha influito sul risultato finale che comunque denota il grande potenziale di queste ginnaste che terminano al 5° posto su ben 14 squadre. A impreziosire questo risultato ci sono l’oro alla palla di Noemi (che conquista anche il punteggio più alto di tutta la competizione) e il bronzo alla fune di Rachele.

Questa prima gara ha dato riscontri molto positivi, con le ragazze in grande crescita e pronte a migliorarsi nella seconda prova tra un mese a Capriolo.