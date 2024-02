Per la ginnastica Skill scende in pedana la serie C

Domenica 25 febbraio a Pavia per la prima prova di serie C sono scese in pedana per la ginnastica Skill di Canegrate Sofia Croce al cerchio, Elisa Santalini alla palla, Noemi Liardo alle clavette e Agata Lucchini al nastro, supportate dalla compagna Sofia Nebuloni.

Ginnastica Skill: scesa in pedana la serie C

Tanta emozione per questa nuova stagione, ha condizionato un po’ i punteggi delle skilline che chiudono al 35° posto dimostrando comunque grande carattere e grinta.

La determinazione di queste ginnaste è comunque tanta e sono già tornate al lavoro per migliorare le esecuzioni e mostrare nella seconda prova tutto il loro valore.