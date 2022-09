Per la ginnastica Skill buon la prima al rientro dopo la sosta

Rientro dopo la sosta estiva con ottimi risultate per le atlete della ginnastica Skill nel campionato Gold di specialità.

Le ginnaste Skill tornano in pedana

Settembre, mese dei nuovi inizi e per la Ginnastica Skill riparte la voglia di nuove sfide. A Gallarate Agata Lucchini e Sofia Croce hanno aperto le danze su una pedana importantissima, quella del campionato GOLD di specialità. Un lavoro lungo e minuzioso di preparazione le ha portate a confrontarsi con ginnaste esperte e con un altissimo livello tecnico.

Le Skilline non si sono perse d’animo: con tanta emozione e tanta grinta hanno portato in campo due

buoni esercizi, con ancora ampi argini di miglioramento. Agata conquista un’ottima 8a posizione al nastro e Sofia chiude la gara al cerchio in 13a posizione.

Un sogno che diventa realtà non solo per queste due skilline, ma per tutta la società che si affaccia a questa nuova avventura GOLD con entusiasmo e determinazione.