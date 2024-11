Grande prova per le ginnaste della Skill di Canegrate che portano a casa tre titoli regionali.

Per la ginnastica Skill arrivano tre titoli regionali

Nella prova regionale individuale LE sono scese in pedana due skilline che hanno conquistato entrambe il titolo regionale.

Alice Dell’Orto nella categoria allieve 4, al rientro da un infortunio, conquista il titolo regionale grazie ad una grande prova di carattere che le permette di ottenere anche gli ori delle specialità (cerchio e clavette).

Esordio in questa competizione nella categoria Junior 1 per Sara Usai che scende in pedana con grinta e determinazione e bissa il successo della compagna laureandosi campionessa regionale grazie ad un oro alla palla e un bronzo alle clavette.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Seconda prova che porta la qualificazione ai nazionali

Nella seconda prova del torneo Winter Club tutte le squadre hanno ben figurato, portando a casa la qualificazione ai nazionali e la consapevolezza di avere ancora degli ampi margini di miglioramento in vista dei campionati italiani.

Titolo regionale nella categoria allieve LB1 con Giorgia Borroni e Emma Sidoti che con un’esecuzione frizzante e convincente salgono sul primo gradino del podio bissando il successo della prima prova.

Nelle singole specialità Emma si aggiudica l’oro al cerchio e l’argento al corpo libero, mentre Giorgia è oro alle clavette e argento alla palla.

Nella categoria LB1 Open Elisa Gagliano e Sofia Montagna chiudono la loro prova in 14° posizione dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere competitive e lavorare al meglio in vista del campionato nazionale.

Le gare della categoria LD

Nella categoria LD Open la squadra composta da Carolina Cappellotto, Camilla Marinoni, Rachele Monaco, Carolina Toso, Noemi Turchetti e Marta Zoia sfiora il podio chiudendo la sua prova in 4° posizione, mentre la squadra con Carlotta Barile, Melania Cortesi Lauria, Emma Parini e Sofia Splendore si aggiudica la 7° posizione. Per entrambe le squadre alcuni errori hanno pregiudicato la prova, ma nonostante tutto il risultato è molto soddisfacente a riprova del grande potenziale di queste ginnaste.

Nelle singole specialità Rachele è oro alla fune, Emma argento al nastro, Noemi argento al cerchio e Carolina bronzo al nastro.

Qualche imprecisione anche per la squadra LC allieve composta da Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo che non riescono a raggiungere il podio, fermandosi in 5° posizione, riuscendo comunque a ottenere ottimi punteggi in tutti gli attrezzi.

Ora tutte le ginnaste del settore Silver sono rientrate in palestra per mettere a punto gli esercizi per i nazionali. In bocca al lupo a tutte le skilline.