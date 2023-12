Per la Fo.Co.L arriva una vittoria contro la Igor Trecate

È una Fo.Co.L che sa come concretizzare il successo quella che si è liberata dell'Igor Novara in quattro set, andando così a cancellare la sconfitta di Trescore di sette giorni prima, l'unica fin qui in stagione.

Arriva l'ottava vittoria per la Fo.Co.L.

La squadra di Legnano ha inanellato in questo modo l'ottavo successo in campionato, che permette alle Coccinelle di mantenersi stabilmente al secondo posto in classifica, con una gara in meno della capolista Concorezzo.

Una partita che ha visto Legnano spadroneggiare in alcuni tratti, come nel primo e nel quarto set, chiusi con rispettivamente 10 e 11 lunghezze sulle avversarie, mentre nel secondo le Igorine hanno avuto la caparbietà di lottare dal primo all'ultimo punto, portandosi in cassa l'1-1.

Altalenante invece l'andamento del terzo parziale, con la Fo.Co.L in pieno dominio (18-13) ma costretta a subire gli attacchi di una Talerico che da sola ha fatto 18-18, provvidenziale il timeout chiamato dalla panchina di casa che ha permesso così di rientrare in campo con una nuova condizione in modo da ribaltare il break, e infatti ecco Cavaleri e compagne abili nel chiudere a +4, contrastando ogni velleità offensiva piemontese.

MVP dell'incontro Gaia Moroni, che ha chiuso la sfida con 21 punti (2 muri e 5 ace), top-scorer dell'incontro, seguita in doppia cifra da Capitan Cavaleri (12) e Mazzaro (10).

Ora testa subito alla trasferta sarda di Palau, ultima gara del 2023, per archiviare nel migliore dei modi questa prima parte di stagione in vista della pausa natalizia.

La cronaca della partita

Trecate prova a partire bene nel primo set, con Del Freo a spingere in fase offensiva (2-3) ma Legnano vuole mettere immediatamente le cose in chiaro e replica prontamente con Capitan Cavaleri, seguita da Moroni e dall'ace di Mazzaro, poi ancora Cavaleri per l'8-4. Altro break biancorosso (6-0) con tre ace di Moroni e muro di Aliberti, abile poco dopo a piazzare la fast del 16-8. Trecate ci prova ma i suoi tentativi si spengono sulle difese di Brogliato e Legnano, pericolosa in battuta con la neoentrata Dall'Orso, chiude agevolmente con un ottimo 25-15, dopo altri fenomenali punti di Moroni.

Nella seconda frazione di gioco l'Igor scende in campo con un piglio diverso, determinata e decisa a provare a riaprire le danze: punto a punto i primi scambi con Cavaleri e Moroni baluardi d'attacco per Legnano, entrambe poi letali anche dai 9 metri, dove sentenzia anche Carcano, ma Trecate risponde prontamente, piazzando il primo strappo (12-11, 12-15). La Fo.Co.L rimanda le minacce al mittente e pareggia i conti (15-15, Zingaro per Mazzaro), si apre una nuova fase punto a punto, con Moroni, Aliberti e altro ace di Cavaleri per il 20-19. Legnano sembra poter chiudere il set in vantaggio, ha due palle per andare al cambio campo ma vengono annullate (24-23, 25-24), a loro volta le Coccinelle annullano il primo set point a Trecate che però poi si prende l'1-1 con il muro di Del Freo.

Si parte nel terzo con il block-in di Moroni, che spiana la strada ad una prima fuga biancorossa (6-3), alimentata da Cavaleri e Aliberti, poi Roncato di seconda e muro di Carcano (9-5), con un ulteriore allungo (12-7) che porta nuovamente le firme di Cavaleri e Moroni. Legnano spadroneggia e l'Igor fatica, andando sotto 18-13 ma qui il time-out di coach Medici fa il miracolo, al ritorno in campo infatti Talerico si scatena e guida la rimonta che ripristina gli equilibri (18-18). Il tempo ora lo ferma coach Turino e la Fo.Co.L cambia marcia: muro di Carcano, poi la solita Moroni che si infila con prepotenza fra le maglie della retroguardia piemontese (25-21).

Due ace di Mazzaro fanno capire già come sarà l'andamento del quarto set, e infatti Trecate non riesce a rimettersi in partita (2-0, 4-1, 8-3). Legnano spinge e aggredisce, andando nuovamente a segno con Mazzaro, abile anche a muro, poi dai 9 metri grazie a Roncato (12-5). La Fo.Co.L scava un solco dietro di sé e le ospiti, nonostante un parziale favorevole (13-5, 13-9) non possono più riprendere una Legnano cinica e determinata (16-10, Cavaleri e ace di Carcano). Altra doppia Cavaleri (attacco e ace), prima degli ultimi tre punti a firma Carcano e Mazzaro, per il +11 che chiude definitivamente la serata.

I commenti dei biancorossi

Gaia Moroni:

“È stata una bella partita, non semplice, anche perché Trecate è una squadra molto giovane, quindi non è sicuramente facile, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, però come al solito la squadra è riuscita a unirsi e a portare a casa questi 3 punti”

Valentina Cavaleri:

“Ora pensiamo a Palau, una delle trasferte più toste dell'intera stagione, sarà quindi una settimana dura, lavoreremo tanto per guadagnare gli ultimi 3 punti dell'anno e fare il possibile per festeggiare il Natale con il sorriso”.

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Igor Volley Trecate 3-1

(25-15, 26-28, 25-21, 25-14)

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 5, Monni, Angelinetta, Moroni 21, Dall'Orso, Aliberti 8, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C) 12, Mazzaro 10, Roncato 2, Zingaro. Allenatore: Turino. Assistente: Catalfamo.

Note: 15 ace (12 errori in battuta), 47% in ricezione (26% perfetta), 28% in attacco, 10 muri.

Igor Volley Trecate: Nagy 4, Guato 4, Moiran 10, Annovazzi, Cantoni 4, Ojienelo, Brezza, Berra, Badalamenti (L), Bianchi, Marianelli, Talerico 17, Mangalagiu (L), Del Freo 17. Allenatrice: Medici. Assistente: Cappato.

Note: 3 ace (22 errori in battuta), 39% in ricezione (23% perfetta), 33% in attacco, 13 muri.