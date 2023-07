Per il Kemind Legnano arriva una sconfitta contro il Porta Mortara

Penultima partita per il Kemind Legnano di baseball che ha giocato e perso contro il Porta Mortara, domenica 16 luglio, a Novara.

Sconfitta per il Kemind Legnano in campionato

Domenica 16 si è giocato a Novara la penultima partita del campionato di sercie C baseball: Porta Mortara – Kemind Legnano, partita impegnativa per i ragazzi del Coach Arnaldo contro la squadra prima in classifica.

Il risultato finale, che ha visto vincente il Porta Mortara con il punteggio di 5 a 1, ha confermato il pronostico ma non ha evidenziato un rilevante divario tra le due squadre come verificatosi nella partita di andata.

I 5 punti subiti dalla Kemind, nei primi 5 inning, sono stati causati da 3 errori della difesa e da una dubbia decisione arbitrale che ha valutato valida una battuta sulla linea di foul, sulla quale la difesa è intervenuta con poca convinzione avendo considerato la pallina fuori dal limite del campo, dando così la possibilità a due corridori di arrivare salvi a casa base.

La grande prova dei due lanciatori

La nota positiva è stata la prestazione dei due lanciatori del Legnano: Daniele Zagarella, bloccato nella prima parte del campionato da un fastidioso problema alla spalla, che ha giocato 6 inning chiudendo il suo turno con 3 strike e concedendo 2 basi ball, 2 colpiti e 4 valide mentre il closer, Filippo Toniolo, nei successivi 2 inning ha realizzato 3 strike e concesso 1 valida.

In questa giornata, rispetto le precedenti due partite giocate dalla Kemind, non si è vista la stessa efficacia sia nella fase difensiva, per gli errori che sono stati determinanti nella realizzazione dei punti della squadra di casa sia in quella di attacco che ha subito 11 strike, riuscendo a concretizzare con un solo punto le 7 valide, di cui un doppio realizzato da Riccardo Zucchetti, 2 basi ball, un colpito e lasciando 8 uomini sulle basi.