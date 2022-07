Per i nuotatori della Ndc una stagione da incorniciare

Fine stagione sportiva è sinonimo di bilancio e per la nuotatori del Carroccio Legnano l'annata è stata sicuramente ricca di ottimi risultati.

I nuotatori della Ndc chiudono la stagione

Con ancora nella testa l’ottimo risultato dei Campionato Italiano UISP, per i Nuotatori del Carroccio di Legnano è tempo ora di esaminare il bilancio di fine stagione, festeggiare i traguardi raggiunti, sempre riservando costante attenzione nei confronti degli impegni estivi in acque libere così come verso la partecipazione ai Campionati Europei Mater di Roma e i progetti futuri riguardanti la prossima stagione che si aprirà a settembre.

A tre anni dall’ultima riunione estiva di fine stagione, durante il sabato appena trascorso, gli atleti e il direttivo NdC si sono ritrovati per i festeggiamenti di fine stagione, occasione che è servita a elencare gli importanti traguardi raggiunti nel 2021/2022, sempre in un clima di socialità e allegria.

Oltre ai riconoscimenti consegnati agli atleti che hanno vestito con continuità e orgoglio la maglia del Carroccio per dieci (Alberto Brandi, Marta, Vincenzo Olivadoti), quindici (Silvia Brusegna, Roberto Maltempi, Daniele Berardi, Roberto Marchetto) e venti anni (Stefano Forzani), e ai premi consegnati agli atleti che hanno conseguito i migliori risultati in stagione (Andrea Pessina e Francesco Re premiati come migliori atleti agonisti; Dorotea Simone e Matteo

Merzagora come migliori apneisti; Daniele Pizzocri come miglior atleta open water Enza Zuliani, Roberto Vivoli e Bruno Forni – esempio per tutti per carattere e longevità – come migliori atleti master), il Direttore Tecnico e il presidente si sono spesi con discorsi di stima nel descrivere una stagione oltremodo positiva.

La soddisfazione del coach

«È stata per i Master – nelle parole di Coach Tomas Falsitta – una stagione che ha portato molti atleti a raggiungere nuovi best time individuali, segno che l’età non è un limite, e importanti podi di squadra: 3° posto a Saronno, 10° posto assoluto, su 108 squadre al Campionato Regionale di Lodi. Soprattutto, è stata la stagione che ha visto al NdC conquistare il titolo di vice campioni italiani UISP a Lignano Sabbiadoro. Per la prima volta, poi, i nostri apneisti hanno partecipato a un Campionato Italiano Open a Novara, primo obbiettivo raggiunto di un lungo percorso iniziato con scrupolo dai coach Davide Comensoli ed Elisa Pierobon. È stata, per i giovani agonisti, un’annata impegnativa, che conta la partecipazione a undici trofei, almeno un best time individuale per ogni singolo atleta, un atleta qualificato al campionato regionale e il raggiungimento di un primo grande risultato di squadra: l’11° posto al Campionato Italiano UISP».

Un bilancio più che positivo, dunque, per la 18° primavera dell’era del Carroccio, che conta: trentatré new entry, segno di «Un bel turn over» come ci fa sapere il Presidente Massimiliano Accardo, che continua dettagliando:

«Quattro apneisti, su nove tesserati, sette agonisti, su diciannove tesserati, e 22 master, su sessantotto tesserati, che anche per questa stagione ci ha visto sfiorare i 100 atleti NdC, sinonimo che il passaparola che racconta della bella atmosfera che si respira al carroccio funziona e che il lavoro fatto in questi anni premia!»

Ora la stagione dei Nuotatori del Carroccio sta proseguendo con la sua fase estiva e con gli impegni in acque libere – importantissima la partecipazione alla storica gara tenutasi al lago di Varese lo scorso 2 luglio, che ha festeggiato il ritorno alla balneabilità del lago – tra cui spicca l’ardua Traversata dei Leoni: 7,7 km nelle acque di Monate, in programma per il 24 luglio. Inoltre, una notizia tutta da raccontare sarà la prossima partecipazione di una

rappresentativa di cinque atleti NdC che, a fina agosto, rappresenteranno con orgoglio il Carroccio ai Campionati Europei di nuoto Master in programma presso lo stadio del nuoto di Roma.