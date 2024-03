Il fine settimana appena trascorso ha visto i giocatori del Rho Baseball fare i primi passi sul campo per il nuovo anno sportivo, con l'entusiasmo di una stagione ricca di aspettative e la voglia di superare i successi dell'anno precedente. Gli obiettivi per il 2024 sono ambiziosi, con tutte le categorie giovanili iscritte al Campionato e la squadra di serie C pronta a tentare la scalata per ritornare in serie B.

Passione e successi nella pre season del Rho Baseball

Il weekend è stato un vero e proprio tourbillon di tornei, offrendo ai giovani talenti delle categorie U15 e U18 l'opportunità di testare le loro abilità, crescere come squadra e iniziare a costruire i legami che li accompagneranno per tutta la stagione. Allo stesso tempo, la squadra U12 ha concluso il torneo indoor della Western League con un'ottima coesione di squadra, nonostante l'ingresso di nuovi giocatori e l'uscita dei più esperti, con ben quattro vittorie nel girone B. Un'occasione straordinaria per mettere in mostra il loro talento e la loro passione per il baseball.

"Una menzione speciale va alla nostra squadra U18, che ha trionfato nel torneo di Bollate “Hard Battle for Bases”, prevalendo sul Bollate Baseball e Bulls-Legnano. Questa vittoria è la prova tangibile del talento e della grinta dei nostri ragazzi su cui quest’anno riponiamo grandi speranze," commenta Francesco Coppola, Presidente del Rho Baseball.

Antonio Caloiero, Direttore Tecnico del Rho Baseball, aggiunge: “E’ stato fatto un ottimo lavoro invernale e i progressi dei nostri giocatori, la loro dedizione e la loro passione sono già ben visibili. Siamo convinti che questa stagione porterà ulteriori successi e continueremo a lavorare per sviluppare il talento dei nostri giovani atleti."

Il torneo del Memorial Padella

Il Torneo “Memorial Padella”, presso il campo Kennedy del Milano46, ha confermato il successo della squadra U15 del Rho, dimostrando abilità, grinta e determinazione. Nel frattempo, la prima squadra del Rho che disputerà il Campionato di serie C, ha avuto modo di confrontarsi in un'amichevole contro il Porta Mortara (iscritto al Campionato in serie B), un'esperienza di crescita significativa per i giovani atleti della squadra.

L'inizio della stagione è stato segnato da forti emozioni, momenti di successo e la promessa di un anno ricco di opportunità. Il Rho Baseball esprime profonda gratitudine per il sostegno ricevuto dalla sua base di sostenitori e dalla comunità della città di Rho. Con lo sguardo rivolto al futuro, siamo fiduciosi che il Rho Baseball continuerà a crescere, a eccellere e a ispirare.

La Pre.-eason continua anche il prossimo fine settimana con due amichevoli e un concentramento del mini baseball. Rho Baseball U15, domenica a Legnano e la prima squadra sul diamante del Marco Pistocchi di Rho contro Novara. Mini Baseball a Bollate domenica.