Partita la serie A2 del Legnano Softball

E’ cominciata la Serie A 2 per le ragazze del Legnano Softball con la prima giornata ad Avigliana ( 13-4; 1-4).

Cominciato il campionato per il Legnano Softball

Un Legnano quello visto all’esordio contro la Reale Mutua ad Avigliana dai due volti, falloso e disattento in difesa con una pedana di gara 1 buona sino al terzo inning e poi imprecisa e fallosa così come il diamante interno. Buono l’atteggiamento generale della squadra che in attacco ha comunque messo a segno 7 valide contro le 9 avversarie ( imprecisione della pedana e della difesa hanno fatto la differenza). Bene in attacco la lead off Alex Colenghi con due doppi così come Mazzanti e Minari e Bramati con singoli importanti.

Da segnalare, risoltasi poi con un nulla di fatto l’occasione a basi piene e con tutti i rilievi della Reale Mutua in riscaldamento pronti al cambio del pitcher ed in un momento in cui il Legnano avrebbe potuto e dovuto assestare un colpo decisivo all’avversario, occasioni che in futuro le ragazze del nostro Manager Hector Fernandez e di Coach Orlando Zamora dovranno imparare a non sprecare.

Diversa gara 2

Di tutt’altro carattere gara 2, squadra attenta e precisa con la pedana che ha visto Nielsen dominante nei confronti del line up piemontese ed una difesa precisa nei dettagli che con una prova di squadra molto buona ha esaltato le giocate pirotecniche e spettacolari e determinanti al fine del risultato finale di Mazzanti e Gosselin.

Bene in attacco la stessa Gosselin che con Nielsen, Giamminola e Bramati hanno costruito assieme alle compagna il successo finale. In conclusione una giornata come abbiamo detto all’inizio dai due volti, che però lascia intravedere margini di miglioramento importanti soprattutto in alcune atlete apparse non ancora a proprio agio sia nella lettura ed esecuzione della fase difensiva che di quella offensiva. Come anticipato sarà un campionato lungo, molto lungo e molto sofferto e combattuto dove chi per primo imparerà a non arrendersi mai e combattere lancio dopo lancio potrà avere la meglio. E’ quello che il Presidente Massimo Gioachini con il Direttore Sportivo Chicco Pisi si augura e noi tutti a sostegno a dei nostri colori sociali.