Rho Baseball U15 ha dato il via alla stagione del Campionato Nazionale con un trionfo indiscusso sul Senago Baseball, imponendosi con il punteggio di 17 a 0.

Partenza esplosiva per il Rho baseball under15

Questa è stata la prima partita ufficiale di campionato per gli ex "ragazzini terribili" dell'U12 che hanno brillantemente trasferito il loro talento dalla categoria U12 all'U15, integrandosi perfettamente con gli atleti più esperti dei più grandi e offrendo una prestazione di alto livello, segno dell’ottimo lavoro invernale svolto dalla società.

La squadra ha mantenuto una difesa solida, senza errori, esibendo un attacco consistente con importanti valide che non hanno lasciato alcuna possibilità agli avversari.

Questa prima partita disputata sul diamante del Marco Pistocchi di Rho ha segnato un inizio promettente per il Campionato che è però solo all’inizio.

Iniziato anche il campionato under 12

Parallelamente, è iniziato anche il Campionato per la squadra U12. Il team, composta da giovani atleti pieni di entusiasmo e voglia di dimostrare la crescita maturata nel periodo invernale, ha dovuto affrontare la squadra di Milano. Nonostante la sconfitta, i giovani giocatori hanno mostrato una tenacia ammirevole e sono impazienti di affrontare la prossima sfida sul loro diamante di casa.

Si dà il via una nuova stagione piena di speranze e aspettative. Entrambe le squadre di Rho hanno dimostrato di essere pronte a dare il massimo, indipendentemente dalla forza degli avversari. Le aspettative sono alte dopo i successi del 2023.

Prossimo appuntamento con l'under 18

I prossimi appuntamenti sul Diamante di Rho sono previsti per domani 10 aprile alle 1915 per la squadra U18, seguono poi gli appuntamenti del fine settimana,

sabato 13 aprile alle ore 16:30, quando Rho Baseball U12 affronterà Bovisio Buffaloes, mentre l’U18 scenderà in campo contro Legnano. L’U15 torna in azione domenica 14 aprile, sempre sul diamante del Marco Pistocchi, contro i Bulls. Il play ball è previsto per le ore 10:30. Concentramento mini baseball nel pomeriggio di domenica.