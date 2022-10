Partenza col botto e primi 3 punti della stagione per la Fo.Co.L Legnano

Una partita dominata dal primo all'ultimo scambio

È una Fo.Co.L che non fa sconti quella che abbiamo visto esordire ieri sera, sabato contro la VAP Galbiati di Piacenza, in un match dominato dal primo all’ultimo scambio, l’ennesimo 3-0 di questo 2022 in cui le Coccinelle giocano senza mollare mai un colpo, chiunque sia l’avversario e in ogni fase di gioco.

Prima partita e primi tre punti della stagione

Un altro successo che regala a Cavaleri e compagne i primi 3 punti della stagione, iniziando così nel migliore dei modi il campionato. L’avvio è dirompente, le biancorosse attendono nelle fasi iniziali (4-4) per poi farsi via via più minacciose, segnando quindi un break senza diritto di replica. Le Coccinelle, con Mazzaro in battuta nel parziale, volano sul 19-5 (dentro Banfi per Valli), scavando quindi un fossato che garantisce loro la chiusura agile del set.

Secondo set vinto 25 a 17 nelle battute finali

Nella seconda frazione di gioco Legnano torna in campo nuovamente con grande verve offensiva (8-1), agevolata da una fase difensiva impeccabile, con Lenna&C. sempre pronte nello scatenare poi successivamente i contrattacchi letali delle attaccanti, ben gestite dalle architetture di Monni. Piacenza prova ad accelerare e si avvicina dopo il time out (11-10) ma, ancora una volta, la Fo.Co.L dimostra tutta la propria compattezza, mette la freccia e scappa, capitalizzando ottimamente al centro grazie a Fantin e Aliberti (rispettivamente 11 e 8 pt, col 62 e il 75%), mentre Simonetta, top scorer dell’incontro (15 pt), gioca in scioltezza su ogni pallone, perforando le maglie della retroguardia avversaria con facilità.

Terzo set senza storia

La Fo.Co.L ha fretta di chiudere i conti e infatti spicca subito il volo nelle fasi iniziali del terzo, sfruttando due turni in battuta di Monni e Mazzaro (12-1). In campo capitan Cavaleri, già vista anche nel secondo set, e Carcano, che subentra ad Aliberti, per proseguire il forcing biancorosso verso la vittoria: 15-3, 17-6, 20-10, fino al +9 finale che decreta la fine delle ostilità in campo e permette dunque di mettere in cassaforte questa vittoria.

Il commento della centrale Elisa Monni: Le avversarie non sono mai state in partita

“Siamo soddisfatte, abbiamo giocato bene, siamo state costanti, non abbiamo mai fatto entrare in partita le avversarie, questo era il nostro obiettivo. Personalmente sono contentissima, credo di aver giocato bene, mi sto trovando con le attaccanti, con cui continueremo ad allenarci. In partite del genere devi provare sempre qualcosa di diverso, tenendo alta sempre la concentrazione sul gioco”.