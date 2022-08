Parte la nuova stagione dei Legnano Basket Knights

E' partita ufficialmente lunedì 22 agosto la nuova stagione del Legnano Basket Kinghts che quest'anno punta alla promozione in B1.

La nuova stagione del Legnano Basket

Stagione di grande ambizioni per i biancorossi che vogliono cercare di raggiungere le prime 4 posizioni della classifica finale per accedere al prossimo e nuovo campionato di B1 che sarà introdotto dalla FIP a partire dalla stagione 2023/24. Classico discorso iniziale per il presidente Marco Tajana e il GM Maurizio Basilico, prima della conferenza stampa a cui hanno partecipato un centinaio di tifosi in presenza e circa 70 collegati su YouTube.

Il ritorno sul rettangolo di gioco

Dopo la conferenza stampa, primo allenamento per i Knights che parte semplicemente con della riattivazione con la palla.

Dopo i mesi di stop estivo, anche se tutti i giocatori si sono tenuti in allenamento, il primo appuntamento dell'anno è organizzato dallo staff con una serie di esercizi di tiro, discese e tiro a coppie. Un'oretta per saggiare il campo e i nuovi palloni che, dopo le stagioni sponsorizzate Spalding, da quest'anno tornano a marchio Molten; allenamento a cui non hanno partecipato Giacomo Leardini per un improvviso lutto familiare e Michael Sacchettini reduce da un piccolo intervento che lo terrà fermo fino a lunedì 29/08