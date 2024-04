Pareggio in trasferta per il Magenta contro la Caronnese

Il Magenta secondo in classifica è ospite del Comunale di Caronno Pertusella per quest’ultima partita in casa della stagione 2023-2024. Il secondo tempo si chiude con un buon pareggio per i padroni di casa.

La Caronnese saluta il pubblico con un buon pareggio

Subito al 1’ c’è un corner della Caronnese calciato da Zibert che libera Corno al tiro parato a terra dal numero uno magentino Taliento. Al 4’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: Zibert recupera palla sulla tre quarti e serve in linea Migliavacca che forte della sua esperienza è freddo ed insacca preciso superando il portiere avversario gonfiando la rete. Al 10’ il Magenta pareggia i conti: è bravo Decio palla al piede a galoppare in fascia destra, dribblando un avversario ed accentrandosi mettendo al centro per l’attento Cominetti che con tiro centrale spiazza Paloschi: 1-1. Al 12’ c’è una bella incursione di Corno che approfitta di un assist di Zibert per entrare nell’area di rigore costringendo la difesa ospite alla difficile respinta sulla quale interviene Zibert che impegna l’estremo difensore ospite a superarsi per evitare il gol.

Intorno al 25’ ci sono due tiri centrali ben parati dai rispettivi portieri: ci prova prima Lo Monaco, risponde dall’altra parte del campo Capitan Corno. Un minuto più tardi Brignoli lancia Migliavacca che calcia sicuro in porta costringendo la difesa alla messa in angolo. Al 31’ il Magenta realizza il secondo gol per i propri colori: Cominetti prende palla da Lo Monaco e si beve la difesa rossoblù andando in gol con un rasoterra sul secondo palo per siglare la doppietta personale.

Il secondo tempo del match

Al 5’ a seguito di un’azione del Magenta il caronnese Dilernia colpisce il palo della porta rossoblù rischiando l’autogol. Al 13’ Zibert su punizione manda alto sopra la traversa. Un minuto dopo Paloschi con un prodigioso colpo di reni manda in angolo un colpo di testa di Lo Monaco. Al 18’ ancora Caronnese pericolosa: a seguito di calcio d’angolo Corno aggancia un assist di Zibert e impegna Taliento alla difficile respinta in angolo. Al 23’ per fallo di mano in area il direttore di gara Riahi fischia il rigore per la Caronnese: dagli undici metri capitan Corno è come sempre un vero e proprio cecchino e con un rasoterra preciso porta il risultato sul 2-2. Al 25’ c’è un cross di Zibert a centro area agganciato dal neo entrato Zoppi che manda sopra il legno più alto. Dopo 4 minuti di recupero il tabellone emette il 2-2 finale.

Il tabellino della partita

CARONNESE-MAGENTA 2-2 (2-2)

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Bonsi, Galletti, Puka, Brignoli (20’ st Ngounga Opat), Zibert, Morlandi (1’ st Zoppi), Migliavacca, Corno, Cerreto. A disposizione: Quintiero, Rigo, Santagostino Bietti, Matera, Birolini, Brugnone, Reina. All. Ferri

MAGENTA: Taliento, Pecchia, Decio, Ortolani, Nossa, Pedrocchi, Grillo (26’ st Gatti), Papasodaro, Avicni, Lo Monaco (30’ st De Bernardi), Cominetti (32’ st Favilla). A disposizione: Ruta, Garavaglia, Bettini, Perotta, Ricca, Tondi. All. Lorenzi

ARBITRO E ASSISTENTI ARBITRALI: Amedeo Rhahi Sez. Lovere – Martin Madaschi Sez. Bergamo – Mattia Ardesi Sez. Brescia

Marcatori: 4’ pt Migliavacca (C), 10’ pt Cominetti (M), 31’ pt Cominetti (M), 23’ st Corno (C; r)

Ammoniti: Bonsi (C), Galletti (C), Avinci (M), Gatti (M)

Espulsi:

Recupero: 1’ fine primo tempo, 4’ fine secondo tempo