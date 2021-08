Nuova medaglia per il cassinettese Simone Barlaam alle Paralimpiadi di Tokyo: dopo l'oro nei 50 stile libero S9, il 21enne oggi ha conquistato la medaglia d'argento con la staffetta 4×100 stile libero

Paralimpiadi, argento per Barlaam con la 4X100 stile libero

Nuova medaglia per il cassinettese Simone Barlaam alle Paralimpiadi di Tokyo: dopo l'oro nei 50 stile libero S9 di ieri, il fortissimo nuotatore 21enne oggi ha conquistato la medaglia d'argento con la staffetta 4×100 stile libero composta oltre che da lui anche da Antonio Fantin, Simone Ciulli e Stefano Raimondi. In precedenza, nella giornata di oggi, per Barlaam era giunto il quinto posto nella finale dei 100 dorso.