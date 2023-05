Pallanuoto, Rari Nantes al rush finale: promossi gli under 13, match clou per i 15

Rari nantes Legnano: U13 vincente e promossa. U15 all’incontro decisivo. E' il verdetto maturato dopo la partita vinta contro Cassano d'Adda. I ragazzi di Marco Borsa si guadagnano la promozione C oppure B. L'under 15, reduce dalla vittoria contro i Magnifici, prepara l'incontro decisivo di domenica prossima contro l'Omegna.

Under 13

L’Under 13 della Rari Nantes Legnano batte Cassano D’Adda per 6-5, secondo match dei playoff del gruppo D e ultimo incontro dell’anno, e chiude una stagione trionfale, al debutto della categoria nel campionato PallaNuotoItalia. Solo vittorie, per i ragazzi allenati da Marco Borsa, che si guadagnano meritatamente, per il prossimo anno, la promozione a un raggruppamento più competitivo – C o B, a seconda di quante squadre parteciperanno e quanti gruppi saranno formati – dopo aver dominato il campionato.

Il dettaglio

RNL-Cassano D’Adda 6-5 (Parziali: 1-1, 3-0, 1-2, 1-2)

Marcatori RNL: Zorzetto 2, Lavazza 1, Leone 1, Ventura 1, Dipalo 1

Under 15

Vince anche (11-2) l’Under15 di coach Paolo Mattei, contro “I Magnifici”. Ottima prova difensiva e qualcosa da limare in attacco, in attesa del match decisivo, domenica prossima contro Omegna Nuoto, per guadagnarsi a sua volta la promozione.

Il dettaglio

I Magnifici-RNL: 2-11 (Parziali: 0-4, 0-1, 1-1, 1-5)

Marcatori RNL: Valentini 8, Germano 1, Dall’omo 1, Bodini 1