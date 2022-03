Pallanuoto, prima sconfitta per la Rari Nantes Legnano

Derby

Pallanuoto maschile, prima sconfitta per la Rari Nantes

Alla piscina comunale Manara arriva la prima sconfitta per la Rari Nantes Legnano nella Serie C di pallanuoto maschile. Il derby va a Busto Arsizio, che vince per 15-6.

Il commento della società

Hanno commentato dalla società:

"Risultato prevedibile, i common training tra le due squadre avevano mostrato il valore dei nostri avversari".

L’unico rammarico di Gojko Separovic, head coach e Direttore Sportivo societario è, anzi “che avremmo potuto segnare altri tre gol, da soli contro il loro portiere. E fare nove gol a una squadra del genere sarebbe stata una bella iniezione di fiducia per le prossime partite”.

Hanno poi continuato:

"Il nostro portiere, Victor, si è comunque confermato sui suoi livelli, così come Lorenzotti, autore di tre gol uno più bello dell’altro. Bene anche Rosa e gli altri giovani"

Il prossimo weekend sarà di riposo per la Rari Nantes Legnano, che tornerà in vasca il 2 aprile 2022 per il match contro Crema.