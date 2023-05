Pallanuoto maschile: sconfitta della Rari Nantes Legnano contro Arese

Rari Nantes Legnano: sconfitta per i senior contro Arese.

La sconfitta per la Rari Nantes Legnano

Rari Nantes Legnano sconfitta da Arese nel match casalingo di ieri, sabato 13 maggio 2023, per la Serie C di pallanuoto maschile.

Al di là del risultato, 6-4 in favore degli ospiti, il direttore sportivo Gojko Separovic sottolinea come l’andamento di partita abbia ricalcato quanto visto spesso in questa stagione.

L'andamento del match

Dopo un inizio estremamente equilibrato – parziali di 1-0 e 0-2 nei primi due tempi – la squadra, per fretta o ansia, non è riuscita a concretizzare le occasioni create per recuperare lo svantaggio. Con un finale di campionato da onorare fino in fondo, e la retrocessione in D sempre più probabile, quest’anno si è comunque vista una base solida su cui costruire la prossima annata, dall’esperienza accumulata dalla squadra alla buona tenuta difensiva dimostrata in più di un’occasione.